В Тюменской области из-за птичьего гриппа погибли десятки краснокнижных кудрявых пеликанов

Фото: Инстаграм Светланы Радионовой

Помните, накануне мы писали о том, что на озере Большое Белое, в государственном природном заказнике федерального значения «Белоозерский» в Армизонском районе Тюменской области погибли сорок краснокнижных кудрявых пеликанов? Так вот, причина найдена. Редкие животные погибли от… птичьего гриппа, который, казалось бы, давно отступил.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, худшие опасения-таки подтвердились. Первоначально число погибших пеликанов составляло 20 особей, но теперь их количество возросло до 40.

- В Армизонском районе введён карантин. Ситуацию с краснокнижниками держу на контроле, - рассказала на своей страничке в Instagram Светлана Радионова.

Вместе с этим специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды на предмет загрязнения озера, результаты станут известны совсем скоро.

В Тюменской области погибли 40 краснокнижных кудрявых пеликанов. Фото: Инстаграм Светланы Радионовой

Для выяснения всех обстоятельств ЧП в Армиозонском районе специалисты Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, регионального управления ветеринарии, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и департамента недропользования работают на месте происшествия.

Что касается карантина, то на территории эпизоотического очага, который находится в границах озера Большое Белое ограничено передвижение транспорта. В районе прекратили продавать яйца и другие продукты птицеводства, в том числе и мясо.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени обнаружена «лужа смерти», в которой гибнут птицы и животные. А ещё мы рассказывали о том, что в 2020 году озеро под Тобольском, где бушевала гаффская болезнь, покрылось зелёной слизью и дохлой рыбой.

СПРАВКА «КП»

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) – это гнездящаяся перелетная птица, которую в народе называют «бабой-птицей». Общая численность в России этой редкой птицы составляет всего 5 – 5,5 тысяч особей, поэтому вид внесен в «Красную книгу России»