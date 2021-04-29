«Я отмывала утку от мазута 3 часа»: в Тюмени обнаружена «лужа смерти», в которой гибнут птицы и животные

"Я отмывала утку три часа"

Чудовищное зрелище открывается жителям нового тюменского жилого квартала «Скандиа. Квартал у реки», расположенного в районе ДОКа. Застройщик заявляет о прекрасном виде из окон и благоприятной экологической обстановке, однако обещанное не соответствует действительности. В районе жилого комплекса находится небольшой водоем, полностью покрытый горючим веществом. Жители утверждают, что оно походит на мазут. Темная жижа покрывает тюменских животных как жвачка, не оставляя им шанса на выживание. По словам жителей, рядом с водой лежат многочисленные трупы воробьев, уток и других птиц. На днях там и вовсе обнаружили погрязшее в мазуте тело собаки.

На днях жители обнаружили в воде тело собаки, полностью покрытое мазутом

Жительница нового района Светлана заселилась в феврале этого года. Место смерти животных удалось обнаружить лишь тогда, когда сошел снег.

– Когда я переехала, лежал снег. По мере потепления приходилось пробираться через кашу из грязи, которая образовалась в связи со строительством соседнего ЖК. А потому не было понятно, что именно это за лужа. Когда потеплело и снег полностью растаял, мы увидели в воде какое-то вещество, больше похожее на мазут. Рядом лежали трупы птиц, – рассказывает тюменка.

Злосчастная лужа стала главной темой для обсуждения в общем чате жителей района. Некоторым из них пришлось идти и спасать уток самостоятельно. Они обращались с жалобами в МЧС, однако никаких действий со стороны служб не последовало. Конкретно Светлана отправила письмо с разъяснением ситуации в межрегиональное управление Росприроднадзора. Обращение было доставлено 10 апреля, а 12-го пришел ответ, что письмо в обработке. С того момента со Светланой так никто и не связался.

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Во время прогулки с домашним питомцем девушка ужаснулась от увиденного: в луже лежала мертвая собака, полностью покрытая темным веществом. Рядом с телом барахталась еще живая утка. Девушка полезла ее вытаскивать.

– Утка сейчас у меня дома. Я пыталась ее отмыть целых три часа теплой водой вместе с маслом. Масло у меня закончилось, пришлось ехать за новым, чтобы отмыть до конца. Сама птица чувствует себя нормально, но видно, что животное выдохлось от многократных попыток выбраться и отмыться.

По словам Светланы, в месте, откуда она вытаскивала утку, валялось много трупов воробьев и других маленьких птиц. Только одна утка подала признаки жизни. Тюменка переживает за дальнейшее состояние здоровья птицы, ведь еще не ясно, сможет ли животное летать и вести дальнейшую жизнедеятельность. Спасительница дала птице попить и хлеба, та смогла поесть, что уже радует.

Жители нового района провели собственное расследование, чтобы выяснить, откуда взялся мазут.

– Мы посмотрели старые снимки «Google карт» и выяснили, что здесь когда-то были резервуары, видимо c этим содержимым. Потом началась стройка, в ходе которой, вполне возможно, произошли разливы опасных масс. Этого вещества очень много. Помимо животных, тут ходят жители с детьми и домашними питомцами. К тому же сейчас в регионе ввели пожароопасный режим, а так как здесь частный сектор, кто-то из жителей может с легкостью устроить пожар при сжигании травы. Если огонь доберется до горючего, могут быть необратимые последствия, – заключает тюменка.