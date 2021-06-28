В природном заказнике Тюменской области погибли 40 краснокнижных кудрявых пеликанов

В природном заказнике Тюменской области погибли 40 краснокнижных кудрявых пеликана Фото: pixabay.com

Сорок мертвых краснокнижных кудрявых пеликана погибли в Армизонском районе на озере Большое Белое, в государственном природном заказнике федерального значения «Белоозерский». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ситуацию с животными взял на контроль прокурор региона Владислав Московскиз.

Сейчас специалисты Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, регионального управления ветеринарии, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и департамента недропользования устанавливают причины произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени обнаружена «лужа смерти», в которой гибнут птицы и животные.