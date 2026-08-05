Фото: фрипик.ру.

Многие тюменцы столкнулись с неприятной ситуацией. За последний месяц в регионе серьезно подорожал один из самых популярных в стране продуктов. Причем цена на него продолжает расти как на дрожжах. Неужели в регионе сложился дефицит картошки? Разбираемся с ценами на продукты в Тюменской области на конец июля 2026 года.

Что происходит с ценами на картофель в Тюменской области?

Тюменцы открывают банковские приложения на кассах и вздыхают. Согласно свежим данным сервиса Минфина РФ «Ай-мониторинг», картофель в регионе с 1 января подорожал на 110,8% или на 46 рублей и 27 копеек. За последнюю неделю цены на любимый в России овощ снизились на 2,47% или на два рубля. Сейчас в Тюменской области килограмм картофеля можно купить в среднем за 88 рублей.

Еще 1 января 2026 года картошку в регионе можно было приобрести за 41 рубль в местных магазинах, отмечают статистики. Казалось бы, ответ прост: раз дорожает — значит, случился неурожай или дефицит. Но все не так однозначно.

Цифры с полей против цифр на чеке

Пока горожане сетуют на цены в магазинах, тюменские агрономы рапортуют о феноменальных цифрах. К утру 5 августа средняя урожайность картофеля достигла отметки в 369 центнеров с одного гектара. Для понимания масштаба: это почти 37 тонн отборных клубней с обычного футбольного поля. Уборочная кампания, стартовавшая 28 июля, идет ударными темпами — механизаторы уже выкопали корнеплоды с первых 23 гектаров. Эти данные официально подтверждает региональный департамент АПК.

Не отстают и другие культуры открытого грунта. С площади 65,3 гектара, это чуть больше 90 футбольных полей, уже собрано 2882 тонны овощей. Если перевести сухие цифры в осязаемые объемы, этого хватит, чтобы загрузить несколько десятков тяжелых железнодорожных вагонов. Средняя урожайность здесь еще выше картофельной — 441 центнер с гектара. Тюменская земля в этом сезоне явно не скупится на витамины.

Синоптики могут подкидывать сюрпризы, но техника в полях не останавливается. Аграрии продолжают уборочные работы в плановом режиме. Судя по тому, как бодро стартовала кампания в конце июля, закрома Тюменской области в 2026 году будут полными. Так где же тогда эта дешевая картошка? Почему она не едет с полей в магазины Тюмени?

Две беды одного огорода

И если аграрии радуются богатому урожаю картофеля в регионе, дачники – плачут. Так, например, на улице Семёна Шахлина частный сектор буквально превратился в Венецию, только вместо гондол здесь дрейфуют деревянные ящики для рассады.

Для одной из местных жительниц эта картина стала личным кошмаром: ее урожай картофеля буквально плавает в грядках. Клубни, которые должны были стать запасом на зиму, теперь медленно гниют прямо в мутной воде. Пенсионеры, составляющие большинство жителей этих участков, смотрят на затопленные теплицы с отчаянием — осушить такую территорию собственными силами просто нереально. Похожая ситуация и на других СНТ в Тюмени.

Двойной удар: жуки идут по следам воды

Даже если вода завтра чудесным образом уйдет, складывать мотыги дачникам рано. Над выжившей частью урожая нависла вторая угроза — полосатая армия вредителей. В июле колорадский жук достигает пика своей прожорливости.

Пока одни растения задыхаются без кислорода в лужах, другие, чудом оставшиеся на сухой земле, рискуют быть съеденными до стебля. Тюменские садоводы бьют тревогу: сочетание аномальной влажности и нашествия насекомых создает идеальный шторм. Если июльские дожди не прекратятся, вредители беспрепятственно уничтожат то, что не сгнило. Без централизованной обработки участков и решения проблемы с водоотведением горожане всерьез опасаются остаться зимой с пустыми погребами.

Сезонная ловушка и соседи по несчастью

Свою роль играет и так называемый «ценовой разрыв». Как поясняют в департаменте информационной политики соседней Свердловской области, июньский рост носит временный сезонный характер.

Прошлогодние запасы поздних сортов подошли к концу, а новый промышленный урожай еще массово не поступил в торговые сети. Полки занимают либо дорогие ранние овощи с юга, либо импорт.

Однако надежда на спасение кошельков есть. Росстат фиксирует общую тенденцию к снижению цен на плодоовощную продукцию. Эксперты прогнозируют, что как только техника массово выйдет с полей после 5–10 августа и переберет собранный рекордный урожай, цены пойдут вниз.

Почем борщ в Тюмени-2026?

На фоне картофельного безумия лихорадит весь «борщевой набор». К началу августа в Тюменской области также подорожали: лук репчатый (+70,7%, +29 рублей); морковь (+60%, +30 рублей); капуста белокочанная свежая (+47,5%, +19 рублей). А также к ним присоединились сахар (+16,8% или +11 рублей) и водка (+15,8% или +131 рубль).

Параллельно к 1 августа в регионе снизились цены на сливочное масло, рис, молоко, творог, гречку, пшено, а также на вареную колбасу. Медленно, но верно дешевеет и бензин, что должно со временем снизить затраты на доставку продуктов в магазины. Подробности – в нашем материале.

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