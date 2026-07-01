Грибок-убийца атакует грядки: урожай картофеля в Тюменской области под угрозой из-за дождя

Тюменские дачники рискуют потерять 80% урожая картофеля из-за проливного дождя. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

У тюменских дачников на посадках картофеля раньше времени появился фитофтороз. Это опасное заболевание, которое поражает все части растения, включая клубни, листья и стебли. Как отмечают специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области редакции «КП-Тюмень», развитию болезни способствуют дожди, утренние росы и длительная высокая влажность воздуха. При сильном поражении ботвы потери урожая могут достигать 80%.

Эксперты подробно объяснили механизм заражения:

«Клубни картофеля заражаются либо при обильных дождях, когда инфекция с листьев попадает в почву, либо во время уборки, когда клубни контактируют с поверхностным слоем почвы и с поражённой ботвой. Возбудитель проникает через глазки, чечевички и механические повреждения клубней. Источники инфекции — семенные клубни, растительные остатки и почва».

Для защиты будущего урожая специалисты подчёркивают важность своевременной профилактики. Опрыскивания необходимо начинать до появления признаков болезни и завершать не раньше естественного отмирания ботвы или её предуборочного удаления.

Особое внимание уделяется сложности борьбы с этим патогеном. В Россельхозцентре отмечают, что возбудитель фитофтороза способен к мутациям и быстрой выработке устойчивости к препаратам.

«Сложность борьбы с фитофторозом заключается в способности патогена к мутациям, адаптации к изменившимся условиям, выработке стойкости к фунгицидам, поэтому не рекомендуется при защитных мероприятиях применять один и тот же вид фунгицида более двух раз подряд».

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