Синоптики Гидрометцентра дали прогноз на июль в Тюмени. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области дожди сохранятся в начале июля, особо жарких дней в регионе также ждать не стоит. Жителям необходимо запастись терпением и зонтами перед вторым месяцем лета. Журналист узнала, к чему готовиться тюменцам, что будет с лесами и реками в регионе, а также что обещают синоптики Гидрометцентра России сибирякам и уральцам в июле 2026 года.

На периферии холода и жары

Начало июля не принесет тюменцам долгожданных «сухих» дней, а затяжные дожди продолжат преследовать горожан до конца текущей недели. По данным тюменского Гидрометцентра России, дневные температуры в +25 градусов вместе с ливнями и грозами в Тюменской области ожидаются минимум до 5 июля.

Долгосрочный прогноз метеорологов указывает, что регион будет находиться на периферии двух полярных циклонов: холодного и жаркого. Почти вся часть Урала, куда частично входит Тюменская область, окажется под властью прохладного июля. Среднестатистическая температура воздуха в регионе будет на один – два градуса ниже нормы, преимущественно его западная часть. На востоке же прогнозируется жара. Там температура воздуха ожидается на ноль – один градус выше среднестатистической нормы.

Фото: Гидрометцентр РФ.

Отметим, что нормой для июля в Тюмени считается температура воздуха – от +18 до +19 градусов Цельсия. Что касается осадков, то норма – больше 80 мм.

Ливни в Тюменской области во второй месяц лета прогнозируются чуть ли не каждый день. Разные сервисы погоды заявляют, что первую половину месяца регион будут заливать дожди, однако не такие интенсивные как в начале лета. Что касается второй половины июля, то здесь сценарий более позитивный. Осадков будет в несколько раз меньше, преимущественно солнечно, а температура воздуха ночью – около +15 градусов, днем – до +24.

Что будет с тюменским лесом

В Тюменской области недавно был снят особый противопожарный режим, и с 29 июня жители снова могут свободно посещать леса. Об этом официально сообщил департамент лесного комплекса региона.

«При этом пожароопасный сезон продолжается. Он продлится до образования устойчивого снежного покрова», — подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на снятие режима, ряд строгих запретов остаётся в силе. Находясь в лесу, по-прежнему запрещено: разводить костры; бросать непотушенные спички и окурки; оставлять мусор, особенно стекло и легковоспламеняющиеся материалы; проводить любые огневые работы.

Власти напоминают, что бдительность граждан крайне важна. При обнаружении дыма или возгорания необходимо немедленно сообщать об этом в специализированные службы по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

По состоянию на 1 июля действующих лесных пожаров на территории Тюменской области не было зарегистрировано. При этом с начала пожароопасного сезона возникло несколько десятков лесных возгораний. Все пожары были ликвидированы.

Несмотря на снятие некоторых запретов, специалисты призвали тюменцев быть аккуратнее в лесах. А вот для грибников дождливая погода приносит богатый урожай. Ранее тюменцы уже хвастались в социальных сетях добытыми благами природы. В лесах в этом году выросли сыроежки, белые, подберезовики, грузди, лисички и многое другое. Микологи рассказывают, что для грибного сезона необходимы осадки и немного времени.

Как планируют спасать улицы и дороги от дождей в Тюмени?

Накануне мэр Максим Афанасьев в прямом эфире отчитался о последствиях недавнего ливня, прошедшего в Тюмени в конце июня.

По словам главы города, подтопления в районе улиц Солнечная — Щербакова — Алебашево произошли из-за того, что дождевая вода скапливалась во временном водоёме на месте строительства новых очистных сооружений. Сейчас идёт сбор воды через трубопровод, но для решения проблемы требуется создание постоянного инженерного объекта с многоступенчатой системой очистки.

В городе есть потребность в обновлении коммуникаций, замене старых труб и водоотведении. Над этим представители администрации оперативно работают. В 2025 году в Тюмени было отремонтировано почти 20 километров труб, из них почти шесть километров — непосредственно во дворах. Построено и реконструировано более 21 км водопровода и почти 20 километров канализации. Промыто свыше 200 км сетей водоотведения. Также на городских очистных сооружениях завершено строительство третьего блока биологической очистки. Его мощность выросла до 260 тысяч кубометров в сутки. При этом начато строительство очистных сооружений для ливневых стоков.

Ранее мы рассказывали о том, почему Тюмень каждый год тонет из-за дождей, а дороги превращаются в реки с подводными лодками вместо машин. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.