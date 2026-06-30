Фото: администрация Тюмени.

Тюменцы массово жалуются в соцсетях на затопленные тротуары и дороги по всему городу и в районах. Ливневые канализации не справляются, или же их вовсе нет, из-за чего вода подходит к жилым домам и топит участки. В частности, на такую проблему пожаловались жители Парфенова, улиц Эрвье, Широтной и другие.

Вода добралась даже до общественного транспорта. Накануне в тюменских пабликах появились кадры, как из-за проливного дождя в городе затопило автобус, вода проникла в салон, а пассажиры были вынуждены сместиться на сухую часть транспорта. Власти отчитываются, что дорожные службы уже сутки работают в усиленном режиме. Но у тюменцев возникает вопрос, почему город каждый раз тонет из-за дождя.

В этом году осадков в регионе выпало в два раза больше обычного. «Сухих» дней в Тюмени в июне 2026 года было крайне мало. Дожди заливали город несколько недель, без перерыва. Всему виной циклоны, которые один за одним проходили через регион, заявляют синоптики. Рассказываем, как Тюмень тонет из-за дождей, а власти назвали причины массового затопления города в 2026 году.

Жалобы на потопы в частном секторе и ЖК

Особенно ярко на фоне информации о подтоплениях в Тюмени выделялись кадры из СНТ по Велижанскому тракту, где вода пришла на огороды дачников и даже в дома.

«Район Парфеново, почти центр города, тонем всем районом. В доме и в огороде уже воняет. Дома затоплены, септики выходят наружу. Дышим всем этим «вкусным» ароматом. Моему ребенку 4 года, и она дышит всем этим. Помогите нам! Просим произвести расчистку, углубление всех канав, они все переполнены», - возмущается дачница Юлия Макарова.

Другие владельцы участков отмечают, что вода добралась до их погребов и уличных туалетов. Ранее мы писали, что администрация приняла необходимые меры, специалисты обследовали территорию, выявив факт незаконной пересыпки канав.

Согласно подсчету местных жителей, в Парфенова более 250 домов ушли под воду из-за потопа.

«Мы держим на контроле ситуацию в районе Парфенова, и на протяжении уже нескольких недель сотрудники подрядной организации Службы заказчика по благоустройству ЦАО проводят различные работы: очистку труб, копку канав, прокладку примыкания и укладку труб и т.д», - отвечают представители тюменской мэрии.

Второй резонансный случай с подтоплением – это паркинг в ЖК «Корней», где под водой оказались десятки автомобилей. Проливной дождь затопил подземный паркинг в новостройке, некоторые автовладельцы остались без средств передвижения и потратили немало денег на восстановление машин. В мэрии заявили, что ЖК затопило из-за управляющей организации.

Фото: администрация Тюмени.

«На этой неделе в администрации города прошел штаб, на котором были рассмотрены вопросы по ликвидации последствий подтопления жилого комплекса «Корней» и улицы Э. Федоровой, а также подведены итоги предварительного обследования. Управляющей компании ЖК «Корней» поручено продолжить работы по устранению последствий подтопления до полной их ликвидации, ежедневно информировать МКУ «ЕЦОР» о ходе работ, до 30 июня организовать инициативную группу из жителей ЖК «Корней», создать постояннодействующий центр информирования населения (горячую линию), подготовить алгоритм действий для пострадавших при обращении в суд, разработать систему оповещения жителей о нештатных ситуациях. Застройщику ЖК «Корней» (ООО «ВМ Групп») поручено до 30 июня организовать обследование территории и прилегающей местности, разработать комплексные проектные решения для исключения потенциальных рисков подтопления в будущем, до 13 июля организовать независимую экспертизу принятых проектных решений и застройки жилого комплекса. Структурным подразделениям администрации города Тюмени поручено разработать алгоритм взаимодействия экстренных служб при нештатных ситуациях (до 6 июля), принять участие в обследовании территории и внести предложения по минимизации рисков подтопления (до 30 июня), организовать работу участкового уполномоченного по выдаче справок о происшествии (до 24 июня), расчистить и расширить водоотводную канаву (до 30 июля). Вопрос остается на особом контроле», - комментируют ЧП в тюменском ЖК представители мэрии.

Почему Тюмень каждый год тонет из-за дождей?

Проблема ливневых канализаций каждый год поднимается жителями города, они не справляются даже на самых оживленных дорогах, поэтому машинам приходиться превращаться в подводные лодки, дрейфовать от дома до работы и обратно. В ответ в тюменской мэрии заявляют, что делают все возможное, а вопросу устройства ливневой канализации в городе уделяется особое внимание.

«Ее делают при строительстве или ремонте дорог, при благоустройстве территорий и т.д. Чаще всего создание водоотведения – обязательная составляющая комплексного ремонта дворов и скверов. Например, в прошлом году было благоустроено 57 дворовых территорий, в рамках этих работ построено 2,34 км ливневой канализации закрытого типа с подключением к городской сети и 178 дренажных и дождеприёмных колодцев. Областными и городскими программами предусмотрено строительство централизованной системы ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью основных ливневых коллекторов. В проект бюджета города ежегодно закладываются мероприятия по развитию «ливневки» закрытого и открытого типа с подключением к существующей системе ливневой канализации. На тех участках, где возникает подтопление, подрядные организации своевременно откачивают талые и дождевые воды. Мы понимаем, что такая работа требует немало времени и значительных финансовых вложений. Поэтому всё делается поэтапно», - объяснили в городской администрации.

Согласно Генплану Тюмени на ближайший год, протяженность ливневой канализации города составляет порядка 510 километров закрытого и открытого типа.

Куда обращаться жителям

Если лужи разлились на придомовой территории, то в первую очередь тюменцы должны обращаться в свою управляющую организацию, которая управляет их многоквартирным домом. Не отреагировала УК или ТСЖ? Тогда звоните квартальному инспектору или обращайтесь на портал «Тюмень – наш дом».

Ранее мы рассказывали о том, что дожди в Тюменской области «передумали» сдавать позиции. Осадки в виде кратковременных дождей, местами с грозами, присутствуют в прогнозе и на среду, 1 июля 2026 года. Однако столбик термометра вновь может достичь 24-градусной отметки. Подробности – в нашем материале.

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