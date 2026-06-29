Дожди в Тюменской области «передумали» сдавать позиции. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Обь-Иртышского УГМС изменили прогноз погоды на ближайшие дни, фактически исключив из него заметное прекращение осадков. По мнению синоптиков, в первой половине грядущей недели, с 29 июня по 1 июля 2026 года, дневная температура лишь на один день немного отступит от 25-градусных значений. При этом, дожди будут заливать город практически каждый день.

Собственно, понедельник, 29 июня 2026 года, стартует при ночных +15…+20 градусах. Днем столбик термометра вновь устремится к +21 градусу. При этом ожидается дождливый день: ночью прогнозируется местами небольшой дождь и туман, который во второй половине дня может трансформироваться до сильного с грозами, порывами ветра до 22 метров в секунду и даже градом. За сутки в Тюмени выпадет до 38 мм осадков, что является половиной месячной нормы для города.

Небольшое ослабление осадков специалисты Обь-Иртышского УГМС обещают во вторник, 30 июня. На ночь прогнозируется до +15, тогда как днем – до +23. В течение дня передается переменная облачность. Осадки в виде кратковременных дождей, местами с грозами, присутствуют в прогнозе и на среду, 1 июля 2026 года. Однако столбик термометра вновь может достичь 24-градусной отметки.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 29 июня по 5 июля, составит +16…+20 градусов. Самым холодным днем станет понедельник, 29 июня, когда ночью в городе похолодает до +15 градусов Цельсия. Резкое усиление жары прогнозируется в регионе в четверг, 2 июля, когда столбики термометров поднимутся до +27 градусов Цельсия. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются всю неделю, кроме 30 числа.

В понедельник, 29 июня, в Тюменской области ожидается усиление ветра, гроза и град. Сильный дождь, ливень, ветер с порывами до 25 м/с и более, крупный град, гроза прогнозируются местами в регионе сегодня до конца дня. Неблагоприятные погодные явления сохранятся ночью 30 июня, предупредили в РСЧС Тюменской области. Температура ночью +17…+20 градусов Цельсия. Днём местами дождь и гроза. Температура днем в регионе до +23 градусов, местами +20…+24.

Во вторник, 30 июня, в Тюменской области ожидается потепление до +24 градусов Цельсия, утром на севере региона небольшой дождь, температура воздуха — от +13 до +24 градусов, ветер западный (до 10 м/с порывами), днём и вечером северо-западный (до 11 м/с порывами). Давление в пределах нормы — около 750 мм рт. ст. Температура воздуха от +22 до +25 градусов. Осадки в этот день в областном центре не ожидаются.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 1 июля. День будет тёплым, но пасмурным, и есть вероятность дождя. Утром в Тюмени прогнозируется температура воздуха до +25 градусов Цельсия, пасмурно. Днем в областном центре потеплеет до +25 градусов, а к вечеру похолодает до +20 градусов. Ночью – до +18. Ветер северо – восточный, в течение дня от 3 до 4 м/с, с порывами до 12 м/с. Давление в пределах нормы — около 749–750 мм рт. ст. Из-за пасмурной погоды и вероятности осадков синоптики советуют взять с собой зонт, если планируете долго быть на улице.

Умеренное потепление в Тюмени прогнозируется в четверг, 2 июля. В городе ожидается облачность. В среднем в регионе температура воздуха составит плюс +20…+26 градусов, ночью похолодает до плюс 17 градусов в Тюмени, по области – до плюс 15 градусов. Ветер в течение дня восточный и юго-восточный, в среднем около 3–5 м/с, с порывами до 10 м/с. Давление будет меняться: утром около 751 мм рт. ст., днём опустится до 746 мм рт. ст., к вечеру и ночи вернётся к 747–748 мм рт. ст.. Влажность тоже варьируется: утром около 70%, днём снижается до 30%, вечером и ночью снова растёт (около 48–61%).

В пятницу, 3 июля, в Тюмени температура от +16 до +22 градусов. Ожидается небольшой дождь. Слабый северный ветер 2–3 м/с, порывы до 11 м/с. Луна убывающая. Давление будет меняться: утром около 752 мм рт. ст., днём сохранится примерно на том же уровне, к вечеру и ночи опустится до 748–750 мм рт. ст.. Влажность тоже варьируется: утром около 49%, днём снижается до 33%, а к вечеру и ночи растёт (до 69% и почти 100% соответственно).

В субботу, 4 июля, в Тюмени прогнозируется температура от +16 до +24 градусов. Малооблачно, без осадков. Слабый северо-западный ветер 3–4 м/с, порывы до 10 м/с. Луна убывающая. В этот день в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с. Ночью в регионе похолодает до +18.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 5 июля, максимальная температура воздуха за сутки в Тюмени составит +20…+23 градусов, по области – до плюс 19. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра будут достигать 5-6 метров в секунду. В городе не ожидаются осадки днем и ночью. После заката столбики термометров в Тюменской области опустятся до плюс 18 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что жаркая погода — серьёзная нагрузка на организм, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды — Тюмень» объяснил, как помочь телу справиться с жарой и избежать проблем со здоровьем. Эксперт подчёркивает: когда на улице пекло, организм тратит куда больше сил на поддержание нормальной температуры тела. И наша задача — ему в этом помочь. Подробности – в нашем материале.

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