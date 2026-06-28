Испытание для тела: в жару организм тратит больше сил, чтобы спастись от перегрева

Врач Кутушов рассказал, как пережить зной без вреда для здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода — серьёзная нагрузка на организм, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды — Тюмень» объяснил, как помочь телу справиться с жарой и избежать проблем со здоровьем.

Эксперт подчёркивает: когда на улице пекло, организм тратит куда больше сил на поддержание нормальной температуры тела. И наша задача — ему в этом помочь.

Первое и главное — следить за питьевым режимом. Многие вспоминают о воде, только когда мучает сильная жажда. Но это уже тревожный звоночек: так организм сигналит об обезвоживании. Доктор советует пить небольшими порциями в течение всего дня. При этом ледяные напитки — не лучший выбор: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов и добавить стресса. Оптимальный вариант — вода комнатной температуры или слегка прохладная.

Ещё один важный момент — правильно выбирать время для прогулок и тренировок. С 11 до 16 часов солнце особенно активно, и лучше в эти часы оставаться в помещении или хотя бы в тени. Если всё таки нужно выйти на улицу, не забудьте про головной убор и лёгкую одежду из натуральных тканей. Солнцезащитные средства тоже пригодятся — они уберегут кожу от ожогов.

Не стоит забывать и про питание.

– В жару организму становится сложнее переваривать тяжёлую и жирную пищу, поэтому я советую делать рацион более лёгким. Включайте в него больше овощей, зелени, ягод и сезонных фруктов. Отдавайте предпочтение рыбе, птице и кисломолочным продуктам. А вот количество сладостей, фастфуда и алкоголя лучше сократить, поскольку они могут усиливать обезвоживание, – говорит эксперт.

Особое внимание стоит уделить здоровью кишечника — от его состояния зависит работа многих систем организма, включая иммунитет. Поддержать баланс микрофлоры помогут пробиотики.

И, конечно, не забывайте про отдых. В зной организм утомляется быстрее, поэтому важно высыпаться и не перегружать себя физически и эмоционально.

Будьте начеку: перегрев подкрадывается незаметно. Если вдруг почувствовали слабость, головокружение, головную боль, заметили учащённое сердцебиение, тошноту или спутанность сознания — сразу идите в прохладное место, выпейте воды и отдохните.

– Соблюдая эти простые правила, вы сможете легче перенести жаркую погоду и сохранить хорошее самочувствие даже в самый зной, – убежден врач.

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