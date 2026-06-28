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28 июня 2026 3:02

Испытание для тела: в жару организм тратит больше сил, чтобы спастись от перегрева

Врач Кутушов рассказал, как пережить зной без вреда для здоровья
Анна Горлач
Врач Кутушов рассказал, как пережить зной без вреда для здоровья

Врач Кутушов рассказал, как пережить зной без вреда для здоровья

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода — серьёзная нагрузка на организм, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Врач токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды — Тюмень» объяснил, как помочь телу справиться с жарой и избежать проблем со здоровьем.

Эксперт подчёркивает: когда на улице пекло, организм тратит куда больше сил на поддержание нормальной температуры тела. И наша задача — ему в этом помочь.

Первое и главное — следить за питьевым режимом. Многие вспоминают о воде, только когда мучает сильная жажда. Но это уже тревожный звоночек: так организм сигналит об обезвоживании. Доктор советует пить небольшими порциями в течение всего дня. При этом ледяные напитки — не лучший выбор: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов и добавить стресса. Оптимальный вариант — вода комнатной температуры или слегка прохладная.

Ещё один важный момент — правильно выбирать время для прогулок и тренировок. С 11 до 16 часов солнце особенно активно, и лучше в эти часы оставаться в помещении или хотя бы в тени. Если всё таки нужно выйти на улицу, не забудьте про головной убор и лёгкую одежду из натуральных тканей. Солнцезащитные средства тоже пригодятся — они уберегут кожу от ожогов.

Не стоит забывать и про питание.

– В жару организму становится сложнее переваривать тяжёлую и жирную пищу, поэтому я советую делать рацион более лёгким. Включайте в него больше овощей, зелени, ягод и сезонных фруктов. Отдавайте предпочтение рыбе, птице и кисломолочным продуктам. А вот количество сладостей, фастфуда и алкоголя лучше сократить, поскольку они могут усиливать обезвоживание, – говорит эксперт.

Особое внимание стоит уделить здоровью кишечника — от его состояния зависит работа многих систем организма, включая иммунитет. Поддержать баланс микрофлоры помогут пробиотики.

И, конечно, не забывайте про отдых. В зной организм утомляется быстрее, поэтому важно высыпаться и не перегружать себя физически и эмоционально.

Будьте начеку: перегрев подкрадывается незаметно. Если вдруг почувствовали слабость, головокружение, головную боль, заметили учащённое сердцебиение, тошноту или спутанность сознания — сразу идите в прохладное место, выпейте воды и отдохните.

– Соблюдая эти простые правила, вы сможете легче перенести жаркую погоду и сохранить хорошее самочувствие даже в самый зной, – убежден врач.

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