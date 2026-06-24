Парад планет, «Клубничная луна» и Звездопад Персеиды: что смогут увидеть тюменцы и где искать чудеса на небе

Что космос приготовил для нас летом‑2026 и где это всё искать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом космос порадует землян удивительными явлениями. Одни из них довольно редкие, другие регулярно повторяются, но не менее примечательны и любопытны. К сожалению, не все из них можно будет увидеть без специального оборудования. Что будет происходить летом 2026 года в космосе, и какие из этих удивительных явлений смогут увидеть жители Тюмени, рассказал изданию «Комсомольская правда – Тюмень» главный инженер обсерватории «Старая Башня» Виталий Угренинов.

Метеорный поток Боотиды

Метеорный поток Боотиды (из созвездия Волопаса) достигает максимума 27 июня, когда можно рассчитывать примерно на пять падающих звёзд в час. Но любителям ночных наблюдений придётся нелегко: помешать разглядеть метеоры может яркая, почти полная Луна, да и светлое июньское небо дает минимальные шансы что-либо увидеть.

«Клубничная Луна»

29–30 июня наступит полнолуние - известное как «Клубничная Луна» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу следом, 29–30 июня, наступит полнолуние, известное как «Клубничная Луна». Название пришло от коренных народов Северной Америки — так они отмечали сезон сбора клубники. К цвету спутника оно отношения не имеет, хотя на восходе Луна и правда выглядит красновато жёлтой. Летом она поднимается поздно, примерно в 11 вечера, и держится низко над горизонтом, из за чего кажется особенно большой.

Соединение Луны и Плеяд

Соединение Луны и рассеянного скопления Плеяды произойдет с 10 на 11 июля Фото: Stellarium

Соединение Луны и рассеянного скопления Плеяды произойдет с 10 на 11 июля около 2 часов ночи. Стареющая Луна приблизится к небольшой фигуре в виде ковша из 7 звезд - это и есть скопление Плеяды. Увидеть можно в бинокль или подзорную трубу. Луна будет на востоке, невысоко над горизонтом.

Комета 10P/Темпеля 2

Комета 10P/Темпеля 2 - короткопериодическая, её период обращения вокруг Солнца составляет около 5,3 года, а размер ядра оценивается в 10,6 км. В конце июля и начале августа 2026 года комета достигнет максимального блеска (около 8-й звездной величины). Будет выглядеть, как тусклое туманное пятнышко на пределе видимости в бинокль. В наших широтах не поднимается высоко над горизонтом. Наблюдать можно на юге с 25 по 28 июля около 2 часов ночи. Потом появится яркая Луна и затмит комету своим сиянием.

Солнечное затмение

Солнечное затмение Фото: Stellarium

12 августа произойдет солнечное затмение, видимое в Гренландии и северном ледовитом океане. В России его будет видно на полуострове Таймыр в полночь по местному времени с 12 на 13 августа. На Таймыре сейчас полярный день, солнце находится на севере не заходит даже в полночь.

Звездопад Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа достигнет максимума ежегодный и самый популярный звездопад Персеиды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ту же ночь, с 12 на 13 августа, достигнет максимума ежегодный и самый популярный звездопад Персеиды. Луна в фазе новолуния будет «занята» солнечным затмением и не помешает наблюдениям. Ожидается около 100 метеоров в час на темном не засвеченном небе.

Большой утренний парад планет

Парад планет Фото: Stellarium

Перед восходом солнца в ночь Персеидов и затмения можно увидеть парад планет. Около 4 утра 13 августа Юпитер, Меркурий, Марс, Уран и Сатурн будут расположены по дуге. Увидеть можно будет только Марс и Сатурн - они дальше от солнца. Остальные планеты потонут в лучах утренней зари. Их можно будет увидеть только в телескоп.

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