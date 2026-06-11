Кто ответит за «подводное царство»: силовики начали проверку после потопа в тюменском ЖК

Прокуратура начала проверку после затопления подземного паркинга в тюменском ЖК.

Тюменская прокуратура организовала проверку по факту затопления подземного паркинга в жилом комплексе «Корней». Поводом для начала надзорных мероприятий послужила публикация в соцсетях фотографий и видео.

Как сообщили в надзорном ведомстве, цель проверки — дать оценку тому, как управляющая компания и ответственные лица исполняли свои обязанности по содержанию территории жилого комплекса и паркинга. В ходе проверки будет установлено, были ли соблюдены все необходимые нормы и правила.

К работе привлечены специалисты органов жилищного надзора и представители администрации Восточного округа Тюмени. Прокуратура уже сформировала выездную комиссию, которая осмотрит затопленные помещения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь с 9 на 10 июня на Тюмень обрушился залповый ливень, за два часа которого выпало около 40 мм осадков, что составляет 73% от месячной нормы. Интенсивные дожди привели к подтоплениям на ряде улиц. Наибольшее количество жалоб поступило из центра, Восточного округа и района Лесобазы. Также ушли под воду почти все новые ЖК в городе. Автомобилистам приходится с трудом преодолевать водные преграды, а пешеходы передвигаются по тротуарам, погружаясь в воду по колено. Показываем последствия проливного дождя в Тюмени и расскажем, когда прекратятся осадки на Урале.

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