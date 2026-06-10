Фото: администрация Тюмени.

В ночь с 9 на 10 июня на Тюмень обрушился залповый ливень, за два часа которого выпало около 40 мм осадков, что составляет 73% от месячной нормы. Интенсивные дожди привели к подтоплениям на ряде улиц. Наибольшее количество жалоб поступило из центра, Восточного округа и района Лесобазы. Также ушли под воду почти все новые ЖК в городе. Автомобилистам приходится с трудом преодолевать водные преграды, а пешеходы передвигаются по тротуарам, погружаясь в воду по колено. Показываем последствия проливного дождя в Тюмени и расскажем, когда прекратятся осадки на Урале.

Улицы Тюмени ушли под воду после мощного ливня

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Больше всего от природных капризов пострадала Тюмень и ближайшие к ней территории. Особенно подтопило низины и места, где не успели установить ливневки.

— Подземный переход на Пермякова превратился в водопад, — сообщают пользователи в социальных сетях и делятся кадрами.

Сильно досталось новостройкам. Например, в ЖК «Корней» машины «утонули» в паркинге.

— Вот тебе новый комплекс ЖК Корней. Машины плавают почти по крышу вся вода с улицы идет в паркинг, — пишет в городском паблике пользователь Денис М.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Между тем жители Тюмени сетуют на местные власти, так как ливневая канализация испытание обильными дождями не прошла.

— Московский тракт совсем поплыл, — делятся горожане в соцсетях.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Досталось дачному поселку на Подгорной улице, там частные дома и огороды почти полностью ушли под воду.

Где в Тюмени устраняют последствия проливного дождя

Коммунальные службы приступили к устранению последствия дождя в Тюмени утром 10 июня. К моменту публикации материала, была откачана вода с улицы Ставропольской и у дома по адресу Московский тракт, 120а, а также полностью очищены от принесённого мусора все городские подземные переходы.

Фото: администрация Тюмени.

На межквартальных проездах во всех районах, в первую очередь в Заречных, работает спецтехника. Особое внимание уделяется частному сектору, где вода часто застаивается из-за особенностей рельефа и действий жителей. Параллельно управляющие компании ремонтируют крыши в многоквартирных домах, где возникли протечки, а все жалобы жителей стекаются в специальный Единый центр оперативного реагирования для контроля.

В Восточном округе осушение проводят по улицам: 30 лет Победы, 142 и 95, корпус 2, Пермякова, 83, Стахановцев, 7, Олимпийской, 25 и в Восточном сквере.

Фото: администрация Тюмени.

Кроме того, специальная техника работает с утра, откачивая избыточную воду, в Калининском округе по адресам: улица Подгорная, Мира, 24, 35, 71, Федюнинского, 9, Тюменская — Ботаническая (район ДОКа), улицы Транспортная, 2, Садовая, 142, Агеева, 60а, Революции, 46, Молодогвардейцев, 32, 9 Января, 20, Слободская, 71, Лизы Чайкиной, 21, Панфиловцев, 44, 3-й Гостевой переулок, Зеркальная и Фирменная.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Ночью в Тюмени воду откачивали три ассенизаторские машины и семь мотопомп. Днём в городе работе 37 единиц спецтехники. Дорожники откачивают лишнюю влагу на улицах Ватутина, Калинина, Чаплина, Интернациональной и 50 лет Октября. Осушать участки на подтопляемых территориях будут до полной ликвидации последствий дождя, заявили в тюменской мэрии.

Когда в Тюмени закончатся дожди: прогноз синоптиков

Почти до 24 июня включительно тюменцев ждут проливные дожди и грозы. Небольшая «передышка» прогнозируется в городе 11 июня. После этого в Тюмени снова будут идти дожди. В среднем, каждый день в областном центре будет выпадать от 4 до 6 мм осадков.

При этом, дневная температура воздуха в Тюмени ожидается от +21 до +28 градусов Цельсия.

Причина избыточных осадков на Урале – каспийский циклон. В начале июня 2026 года на Урал обрушилась серия дождей и гроз. Циклон сформировался в районе Каспийского моря и принёс значительное количество влаги, это привело к обильным осадкам в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и других регионах Урала.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области 10 июня 2026 года был введён режим «Ракетная опасность». На фоне этой угрозы в регионе начали действовать дополнительные меры безопасности, включая ограничения на работу мобильного интернета. Через полтора часа режим был снят. Подробности – в нашем материале.

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