Ракетная опасность объявлена в Тюменской области 10 июня 2026 года. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области 10 июня 2026 года был введён режим «Ракетная опасность». На фоне этой угрозы в регионе начали действовать дополнительные меры безопасности, включая ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях. Он призвал жителей соблюдать спокойствие.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! В случае опасности укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза ракетной опасности». Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии ракеты, в том числе ее обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам ракеты опасно для жизни», - написал глава региона в социальных сетях.

Порядок действий при «Ракетной опасности»

Порядок действий при вводе режима «Ракетная опасность» и «Угроза атаки БПЛА» идентичны. МЧС России по Тюменской области дали рекомендации:

- Если вы находитесь в здании – спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не используйте лифт.

- Если в квартире – займите помещение с несущими стенами или без окон. Как правило, это ванная комната. Сядьте на пол. Следует отключить газ и электричество, а также плотно закрыть окна.

- Если есть возможность попасть в укрытие или подземное помещение, необходимо взять с собой документы, телефон, деньги и необходимые вещи.

- При нахождении на улице избегайте открытых пространств. Необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Также подойдут помещения, где на входах появились таблички «Временное укрытие».

- Если вы находитесь в транспорте – покиньте его и найдите подвал, погреб, водоотводную трубу или другое искусственное укрытие.

Неподходящие места – под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами), под стенами домов и магазинов. От возможной взрывной волны будут падать стекла, безопасным расстоянием считается 30-50 метров.

При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, необходимо немедленно покинуть место, где найдено устройство. Нужно передать фото и видео правоохранителям и не публиковать его в социальных сетях и мессенджерах.

В Тюменской области действует указ о запрете публикации и распространения таких материалов. Ограничение касается информации о применении и последствиях атак беспилотников, позволяющей идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета или определить места и объекты атаки, факт поражения и характер нанесенных повреждений.

Что делают в Тюменской области во время угрозы атаки

Власти региона приводят в полную готовность все оперативные службы. В Тюменской области включаются сирены, и звучит объявление с призывом занять ближайшее защитное сооружение. Оповещение жителей также производится через умные домофоны и телевидение. Управляющим компаниям поручается обеспечить доступ в укрытия.

Во время действия особых режимов аэропорты Тюменской области приостанавливают приём и выпуск воздушных судов.

Ограничения интернета

В Тюменской области при возникновении угрозы ограничивают работу мобильного интернета. В этот период остаются доступными ресурсы из «белого списка» минцифры РФ. По данным на начало июня 2026 года, в него входят различные банки, российские социальные сети, государственные сервисы и сайты, приложения для транспорта, навигации и такси, маркетплейсы, магазины, операторы связи, а также развлекательные приложения и крупнейшие СМИ. Мобильные операторы могут обеспечивать доступ и к региональным сервисам.

Связь через проводной интернет и Wi-Fi остается доступной, включая публичные точки доступа. Согласно данным с сайта минцифры Тюменской области, их в регионе более 2 тысяч. Они работают как в городах, так и некоторых сельских поселениях.

Напомним, в Тюмени находятся больше 2 тысяч заглубленных помещений, где жители могут скрыться в случае ЧС. Карта безопасных мест опубликована на «Портале цифровых сервисов Тюмени». Больше 500 укрытий расположены в Восточном округе города, в частности в Тюменском микрорайоне. Еще 400 убежищ есть в пределах микрорайона «Маяк». В центре города, согласно карте, расположены почти 355 укрытий. По данным властей, убежища периодически проходят проверки: это подвалы, цокольные этажи, и другие подходящие места. Два укрытия, судя по карте, имеются в области: в школе и в подвале многоэтажного дома на Санаторной улице.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области продлили особый противопожарный режим, который будет действовать до 28 июня. В рамках этих мер действует ряд строгих запретов, включая ограничение на посещение лесов. Подробности - в нашем материале.