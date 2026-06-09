Леса в огне: в Тюменской области ввели строгий запрет до 28 июня

В Тюменской области до 28 июня из-за пожаров запретили ходить в лес. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим, который будет действовать до 28 июня. В рамках этих мер действует ряд строгих запретов, включая ограничение на посещение лесов.

По словам губернатора Александра Моора, эта мера является вынужденной на фоне сложной обстановки: с начала весны в регионе произошло 54 лесных и 253 ландшафтных пожара. Ежедневно специалисты проводят рейды, в ходе которых уже выявлено более 170 нарушителей.

Под запретом также находятся сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники. За несоблюдение правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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