Фото: Юлия Макарова, ВК.

В многострадальных тюменских СНТ по Велижанскому тракту существенно расширилась зона подтопления дач: вода пришла в те поселки, где ее никогда не было. В ответ на это власти отправили представителей администрации, которые выслушали жалобы садоводов. Специалисты также обследователи затопленную территорию.

В дачном массиве начали рыть глубокие канавы для отвода воды. Власти отчитались — предприняли все меры по защите СНТ от потопа. Представители мэрии выявили факт незаконной пересыпки канав. Разбираемся, что произошло в тюменских СНТ этим летом.

«Дома затоплены, септики выходят наружу»

Жители тюменских СНТ бьют тревогу: несколько дачных поселков тонут в фекалиях и сточных водах. Проливные дожди, которые одолевают тюменцев уже несколько недель, внесли свои коррективы.

Фото: Наталья Ведерникова, ВК.

«Район Парфеново, почти центр города, тонем всем районом. В доме и в огороде уже воняет. Дома затоплены, септики выходят наружу. Дышим всем этим «вкусным» ароматом. Моему ребенку 4 года, и она дышит всем этим. Помогите нам! Просим произвести расчистку, углубление всех канав, они все переполнены», - возмущается дачница Юлия Макарова.

Другие владельцы участков отмечают, что вода добралась до их погребов и уличных туалетов.

Фото: Евгения Кожаева, ВК.

«Более 220 домов находятся в воде почти в центре города! Парфеново просит о помощи. Ни Карнаухова, никто нам не помогают. Грунтовые воды с каждым днём поднимаются. Люди «от управы» приезжали, что-то посмотрели и уехали. Просим возобновить мелиораторный канал по улице безноскова-избышева-через магистральную в озеро, который был выкопан в 1998-2000гг, и помог людям в аналогичной беде. Можете сами приехать к нам, мы проведем вам экскурсию по нашим «Венециям», вместе обойдем все канавы, вы посмотрите где стоит вода, где надо прочищать трубы, а где и вовсе заново прокапывать. Все участки дома, надворные постройки все в воде, придёт зима и все станет рушится, в подполье стоит вода у многих она в доме люди просто вынуждены покидать свое единственное жилье, дети начинают болеть от сырости и плесени, уже зафиксирована вспышка Гепатита А, что не удивительно т.к. мусорки и туалеты поплыли», - делится проблемами жительница Тюменской области Наталья Ведерникова.

Некоторые тюменцы вынуждены заезжать на участки прямо на машинах, потому что ноги буквально проваливаются в воду по колено. Дачники ломают руки и ноги из-за ЧП.

Фото: соцсети.

«Озеро во дворе мкрн Парфеново во двор в сапогах не зайти заезжаем на машине, знаю женщина на иле под водой во дворе поскользнулась перелом руки. До чего мы докатились, почти центр города, и это не река вышла из берегов», - говорит дачница Евгения Кожаева.

Почему тонут тюменские СНТ: мнение администрации

В городской мэрии назвали предполагаемую причину потопа в тюменских СНТ. Вода затопила дачные поселки «Геолог – 3», «Солнышко» и жилые районы по Велижанскому тракту. Специалисты обнаружили факт незаконной пересыпки канав.

«После осмотров сотрудниками управы ЦАО были предприняты все необходимые меры: проведена проверка водоотводного канала, раскопанного между территориями бывших СНТ «Геолог — 3», «Солнышко» и жилым районом Велижанский (ток воды в канале не нарушен). Выполнены работы по прочистке стенок и дна водоотводных канав по ул. Доронина и ул. Павлова, в том числе пробивка труб. К сожалению, в рамках осмотров был установлен факт незаконной пересыпки канав. Работы по ликвидации подтопления продолжаются», - заявили в тюменской мэрии.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Тюменской области прекратятся дожди. Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, весь июнь и даже часть июля в регионе будут идти осадки разной интенсивности. Небольшая «передышка» ожидается в Тюмени 20 и 21 июня. Кроме этих дней в городе и области прогнозируются дожди, местами грозы и туман. Череда осадков ожидается в регионе параллельно с 30-градусной жарой.

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