Жара под 30 градусов обернется кошмаром: на Тюмень идут мощные грозы

На Тюменскую область надвигаются ливни и грозы при жаре до +30 градусов. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В период с 15 по 17 июня 2026 года на территории Тюменской области прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду в отдельных районах. Такую погоду можно назвать непростой. При этом сохранится по-летнему жаркая погода. Ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до +25…+30.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Тюменской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Во время непогоды рекомендуется не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи.

Также, по данным специалистов, следует избегать шатких строений и не оставлять под ними автомобили. Необходимо не оставлять детей без присмотра. Находясь дома, следует держаться подальше от окон. Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в ближайшем подъезде. Кроме того, во время грозы рекомендуется обесточить все электроприборы.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 15 по 21 июня, составит +20…+27 градусов. Самым холодным днем станет вторник, 16 июня, когда ночью в городе похолодает до +19 градусов Цельсия. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются всю неделю, «передышки» без дождей в регионе не ожидается. Кроме того, в Тюмени всю неделю прогнозируются грозы и туман.

В понедельник, 15 июня, в Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер слабый юго-восточный ветер, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с. Температура ночью +16…+20 градусов Цельсия. Днём местами кратковременный дождь, гроза. Температура днем в регионе до +25 градусов, местами +20…+23.

Во вторник, 16 июня, в Тюменской области ожидается небольшой дождь, температура от +18 до +23 градусов Цельсия, слабый юго-восточный ветер, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с. Температура воздуха от +22 до +24 градусов. Ночью слабый восточный ветер, 1–2 м/с. Температура воздуха от +16 до +19 градусов. Прогнозируется небольшой дождь и туман. Осадки в областном центре начнутся в 3 часа ночи и продолжатся до 7 утра, однако снова дождь пойдет в городе после 14 часов, до самого вечера.

Аналогичная погода, но с небольшими уточнениями ожидается в Тюмени в среду, 17 июня. В этот день в регионе днём слабый юго-западный ветер, 2 м/с, порывы до 5 м/с. Температура воздуха от +25 до +26 градусов. Ночью слабый восточный ветер, 1 м/с. Температура воздуха от +16 до +19 градусов. Дожди и грозы в этот день в городе усилятся. Ожидается туман и даже ливень.

Потепление в Тюмени прогнозируется в четверг, 18 июня. В городе ожидается облачность и небольшой дождик. В среднем в регионе температура воздуха составит плюс +20…+26 градусов, ночью похолодает до плюс 19 градусов в Тюмени, по области – до плюс 18 градусов. Ветер слабый юго-западный ветер, 2–3 м/с, порывы до 8 м/с.

Снова туман, дожди и гроза прогнозируются в Тюмени в пятницу, 19 июня. Выходные встретят жители региона под звуки дождя. Столбики термометров опустятся до +17 градусов Цельсия – ночью, днем потеплеет до +25 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, осадки по всей Тюменской области, в том числе и в областном центре. Ветер слабый, юго-западный, 2-5 метров в секунду. Погода будет знойной и дождливой, жителям пригодятся зонтики.

В субботу, 20 июня, в регионе ожидается переменная облачность, а также дождь на севере и юге области, осадки будут преследовать тюменцев всю неделю, до конца выходных. Столбики термометров за сутки поднимутся до отметки в плюс 28 градусов. В этот день в Тюмени атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., ветер слабый, 2–3 м/с, с порывами до 10 м/с.

Снова дождь ожидается в Тюменской области в воскресенье, 21 июня, максимальная температура воздуха за сутки в Тюмени составит плюс 27 градусов, по области – до плюс 25. Этот день будет пасмурным. Порывы ветра будут достигать 5-6 метров в секунду. В городе ожидаются осадки днем и ночью. После заката столбики термометров в Тюменской области опустятся до плюс 19 градусов. В областном центре за неделю выпадет до 15 мм осадков. При этом, климатическая норма осадков в Тюмени в июне составляет 61 мм.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что в этом году тополиный пух накрыл Тюменскую область раньше срока, а причина этого - аномально теплая весна. Чтобы очистить улицы, городские службы перешли на усиленный режим работы. Мешкать нельзя, ведь такие мягкие «сугробы», создают не только дискомфорт, но и угрожают пожарной безопасности. В городской администрации заявили, что на борьбу с «осадками» брошены значительные силы: 623 рабочих и около 300 единиц вакуумной техники ежедневно очищают бордюры и тротуары.

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