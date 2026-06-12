Повсюду мягкие «сугробы»: биолог объяснил, почему Тюмень завалило тополиным пухом раньше срока

Тюмень утопает в тополином пухе Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году тополиный пух накрыл Тюменскую область раньше срока, а причина этого - аномально теплая весна.

- Так бывает при ранней и вместе с тем теплой, сухой и ветреной весне. Ускоряет развитие пуха и городская среда: асфальт и бетон нагреваются, благодаря чему возникает эффект «теплицы». В большом объеме пух дают именно взрослые деревья женского пола», - поясняет магистр биологии Жанна Маркаич.

Чтобы очистить улицы, городские службы перешли на усиленный режим работы. Мешкать нельзя, ведь такие мягкие «сугробы», создают не только дискомфорт, но и угрожают пожарной безопасности.

В городской администрации отмечают, что на борьбу с «осадками» брошены значительные силы: 623 рабочих и около 300 единиц вакуумной техники ежедневно очищают бордюры и тротуары.

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