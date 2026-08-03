Солярка дешевле бензина: что происходит с ценами на тюменских заправках прямо сейчас? Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пока Тюмень тонет под проливными дождями, на заправках закипает своя атмосфера — ценники там раскалились добела. Автомобильное топливо в регионе сорвалось с цепи: цифры от сервиса Минфина «Ай-мониторинг» рисуют картину настоящего топливного безумия.

Аи-92: гонка за сотней

Главная мишень для кошельков тюменских водителей — бензин Аи-92. За неделю он подорожал всего на 4 копейки, взлетев на 0,04%. Рост слегка замедлился, еще в предыдущую неделю цены скакали в среднем на 4-6 рублей. Прямо сейчас литр этого топлива обойдется в 95 рублей 43 копейки. До психологической отметки в 100 рублей осталось всего ничего — меньше стоимости парковки в центре города.

С начала года этот сорт бензина вытряс из автовладельцев лишние 60,36% бюджета. Соседи по Уралу смотрят на эти чеки с нескрываемым ужасом: Тюменская область официально вырвалась в лидеры антирейтинга самого дорогого региона федерального округа.

Дизель ускорился, а 95-й обогнал солярку

Если вы планировали пересесть на более качественный бензин или солярку ради выгоды — плохие новости. И то, и другое давно живет по ту сторону сторублевой купюры. За литр Аи-95 просят 103 рубля 9 копеек, а дизельное топливо замерло на отметке 102 рубля 71 копейка.

Здесь кроется местный парадокс: солярка внезапно оказалась дешевле бензина почти на один рубль. Но это слабое утешение для владельцев внедорожников — именно дизель и 95-й здесь самые кусачие на всем Урале. С января цена на 95-й скакнула на 57,7%, прибавив к чеку 37 рублей и 72 копейки сверху.

Очереди и канистры

Чтобы сбить температуру, власти ввели ручное управление на АЗС. Теперь через колонку одному водителю заливают не больше 40 литров. Правда, правила недавно немного смягчили: пустые канистры снова разрешили, но зеленый свет дали далеко не всем. Без очереди и лимитов заливаются аграрии — у них сейчас самая жаркая пора, уборочная кампания идет полным ходом. Смогли затариться впрок и силовики со спасателями — сотрудники МЧС, МВД и других экстренных служб получили полный доступ к пистолетам.

«Уважаемые жители Тюменской области! В нашем регионе на АЗС «Газпромнефть» введены ограничения по объему отпускаемого топлива. В населенных пунктах — 40 литров бензина и 80 литров дизеля на машину, на трассе — 40 литров бензина и целых 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена», - заявлял глава региона Александр Моор.

Губернатор Тюменской области пояснил логику происходящего: меры приняты «во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции». По словам Моора, это вынужденный шаг, который должен отсечь перекупщиков и не допустить дефицита из-за массовой паники.

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