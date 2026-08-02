Фото: Зарина Назимова.

Мать погибших в Таиланде ребят Зарина Назимова назвала дату прощания с Дианой и Ромой. Россиян нашли возле горы Кхао Чи Чан в пятницу, 31 августа, когда подозреваемые в их убийстве Тхан (Понг) Кэрдтхонг и Тхонг указали на место захоронения жертв. Также в лесном массиве полицейские обнаружили тайскую семью из трех человек. По версии следствия, преступники убили их в начале июля 2026 года.

«Прощание с Дианой и Ромой пройдет завтра, 3 августа. Меня пока не пускают к детям. Мне еще не разрешили лично увидеть их. Но полиция утверждает, что это мои дети. Продолжаю ждать момента, когда смогу увидеть их сама…Завтра состоится официальное опознание и я смогу забрать их. Нужен документ из посольства, который получу только 3 августа», - рассказала «КП-Тюмени» Зарина Назимова.

Подозреваемые, задержанные полицией Паттайи — Тхан (Понг) Кэрдтхонг и его сообщник Тхонг, — во время допроса дали признательные показания. Первоначальный план преступников был циничным, но не смертельным: они хотели просто отнять у подростков арендованный черно-серый Honda ADV. Однако брат и сестра отказались отдавать ключи. По словам самих убийц, это вызвало вспышку ярости. События вышли из-под контроля за считанные секунды: Рому застрелили на месте из огнестрельного оружия, а Диану забили до смерти.

Чтобы скрыть следы расправы, тела вывезли с места убийства. Подростков тайно похоронили в безлюдном лесу у горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури. Мотоцикл стал главной уликой, поэтому его уничтожили: технику разобрали на запчасти и закопали рядом с телами жертв. Как рассказала мать погибших россиян, телефоны ребят преступники «выбросили в озеро с крокодилами, водолазы их не нашли».

Фото: полиция Таиланда.

Когда Понг и Тхонг прознали о полицейском преследовании, попытались уйти от погони. Для этого они переоделись в форму полицейских, но обмануть закон им не удалось — обоих задержали.

«Преступники также были одеты в полицейскую одежду, когда преследовали Диану и Рому. И теперь я понимаю, почему мои дети остановились. Перед ними были люди в полицейской форме. Они не чувствовали опасности, потому что были уверены, что перед ними сотрудники полиции…По материалам следствия, один из них ногой толкнул мотоцикл, на котором сидела Диана. Это было не случайное падение. Байк был сбит намеренно. Я не знаю, что чувствовал в тот момент мой сын. Но, как мать, я думаю, что он попытался защитить свою сестру. И практически сразу на него надели наручники», - рассказала «КП-Тюмени» Зарина Назимова.

Мать – одиночка Зарина Назимова переехала из Тюменской области в Таиланд в 2018 году. За границей семья живет уже восемь лет. Брат и сестра изучали английский язык в Паттайе, тайский они не знали, ранее заявляла женщина. По словам Зарины, она самостоятельно воспитывала детей, их отцы никогда не интересовались жизнью ребят. «Мы давно стали друг другу чужими людьми», - пишет тюменка в соцсетях.

Справиться с горем потери Зарине помогают совместные фото и видео с детьми.

«Отвлекаюсь…Чувствую поддержку и тепло людей: волонтеров и просто неравнодушных. Пересматриваю все видео и фото. Пока нахожусь в отрицании. Не верю. Это сон или мы в кино… Волнами накатывает и отпускает. Вот так и качаюсь», - отмечает Зарина.

Фото: полиция Таиланда.

Следствию уже известно о темном прошлом главного подозреваемого. 35-летний Понг оказался рецидивистом, который недавно освободился из мест лишения свободы. Родственники описывают его как крайне вспыльчивого человека. Жена одного из задержанных в интервью тайскому телеканалу дала еще более страшную характеристику: «психически нестабильный наркоман». Следствие продолжается, дело находится на контроле у полиции Таиланда и российского посольства. Подробности – в нашем материале.

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