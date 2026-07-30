Как в Тюмени борются с завышенными ценами на воду: ФАС, горячая линия и бесплатная раздача. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Проблемы с питьевой водой в Тюменской области этим летом сильно накалились. Жители массово жалуются на качество воды из-под крана. Некоторые пытаются справиться с напряжением через юмор. По словам горожан, вода в городе пахнет «канализацией, фекалиями и тухлыми яйцами».

Специалисты «Росводоканала» и регионального управления Роспотребнадзора заявляют, что вода в городе «соответствует нормативам безопасности». Но жители с этими выводами на согласны. Многие тюменцы перешли на бутилированную воду из магазина. Повальный спрос и ажиотаж повлияли на цены. Об этом рассказывают жители областного центра в социальных сетях.

«Вода нужна, питьевая!!! В магазинах невозможно купить, 5 литров нет от слова совсем, и 1,5 литров если есть, то разбирают моментально и цена не маленькая. Деревня Дударева (улицы Созидателей, С. Джанбровского)», - возмущается жительница Тюменской области Татьяна.

В мессенджерах появилось видео, как девушка пытается купить воду в магазине, она оказалась в шоке от ее цены.

«300 рублей за воду, вы с ума сошли. Это не пятилитровая, а полторашка столько стоит», - заявляет девушка на видеозаписи.

В департаменте потребительного рынка и туризма Тюменской области отмечают, что власти организуют взаимодействие с торговыми сетями, чтобы вдоволь пополнить запасы региона в бутилированной воде.

«В целях обеспечения наличия бутилированной питьевой воды в магазинах организовано взаимодействие с федеральными торговыми сетями. В магазинах сетей Магнит, Монетка, Пятерочка запасы ритмично пополняются. Вместе с тем спрос увеличивается ежедневно, поэтому в густонаселенных районах воду разбирают быстрее. Для решения данного вопроса торговым сетям обозначена необходимость дополнительного увеличения поставок и более быстрого пополнения запасов в торговых объектах, а также недопустимость необоснованного повышения цен на воду. Кроме того, для приобретения питьевой воды в случае ее отсутствия в близлежащих магазинах, Вы можете воспользоваться службами доставки воды или водоматами. В Тюмени действуют следующие службы доставки воды: Акватель, Кристалл, Живая вода, Ниагара, Акваточка, АкваЭлвист и др. Кроме того, по всему городу функционируют водоматы – более 1000 штук, ближайший адрес можно уточнить в 2ГИС», - заявили в пресс-службе департамента.

Также антимонопольщики усилили контроль за ценообразованием питьевой воды в магазинах. В управлении Федеральной антимонопольной службы Тюменской области организована работа горячей линии.

Подать обращений о фактах повышения цен на бутилированную воду тюменцы могут несколькими способами:

- через специальную форму на сайте службы;

- через Госуслуги на сайте Тюменского УФАС России по кнопке «Написать»;

- по телефону 8 (3452) 503-181.

В регионе на постоянной основе осуществляется мониторинг цен на питьевую воду.

«При выявлении фактов необоснованного роста цен на питьевую воду будут незамедлительно приниматься меры антимонопольного реагирования. В случае обнаружения признаков злоупотребления доминирующим положением нарушителям грозят оборотные штрафы. Если будут выявлены признаки заключения антиконкурентных соглашений, материалы будут направлены для рассмотрения вопроса о возбуждении дел, в том числе с перспективой привлечения к ответственности вплоть до уголовной (ст. 178 УК РФ). Служба будет пристально следить за соблюдением антимонопольных норм и оперативно реагировать на любые нарушения», - уточнили в надзорном органе.

В Тюмени с 30 июля организовали бесплатную раздачу воды из-за запаха в кранах: губернатор Александр Моор утвердил 28 точек подвоза. В той части города и муниципалитета, в которые поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать машины-водовозы. Всего организованы 21 точка в городе и семь в округе. В районе улицы Дружбы и Щербакова, на магистралях Велижанского водозабора сейчас разворачивается сеть из 15 временных колонок для набора чистой водопроводной воды.

Власти заявляют, что вода «безопасна и соответствует нормам, но неприятный запах вызван паводком — органика со дна Туры окисляется, а хлор не справляется с очисткой».

Ранее мы рассказывали о том, что Тюмень накрыла 30-градусная жара. Столбики термометров в регионе поднимались до отметки в «+35 градусов».

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