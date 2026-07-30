28 точек для набора в Тюменской области: как получить воду во время паводка без очередей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени организуют бесплатную раздачу воды из-за запаха в кранах: губернатор Александр Моор утвердил 28 точек подвоза.

«В той части города Тюмени и Тюменского округа, в которые поступает вода с Метелевского водозабора, по графику будут приезжать машины-водовозы. Всего будет 21 точка в городе и семь в округе. В районе улицы Дружбы и Щербакова на магистралях Велижанского водозабора сейчас разворачивается сеть из 15 временных колонок для набора чистой водопроводной воды», — уточнил губернатор региона.

Александр Моор объяснил, что вода безопасна и соответствует нормам, но запах вызван паводком — органика со дна Туры окисляется, а хлор не справляется с очисткой.

Кроме того, чтобы избежать пробок на Велижанском тракте, откроют 15 временных колонок в районах улиц Дружбы и Щербакова, а также у объездной дороги со стороны Казарово.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.