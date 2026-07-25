Фото: КП-Тюмень.

Народное творчество заполонило социальные сети: вонючая вода в Тюмени стала поводом для шуток. Жители и гости города через юмор и смех справляются с коммунальной проблемой.

Вонючая вода в Тюмени стала главным мемом недели в социальных сетях и мессенджерах.

Около недели в Тюмени из кранов течет вода с запахом болота, люди начали массово жаловаться на коммунальщиков. Дело дошло до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Многие тюменцы просто перестали использовать воду из-под крана для готовки еды. Как итог — в магазинах пропадает вода, а именно большие бутылки. Люди злятся: раз мы платим за вонючую воду, которую нельзя пить, должны ли мы вообще платить по счетам.

Вонючая вода в Тюмени стала главным мемом лета 2026 года в социальных сетях и мессенджерах. Смешные картинки и видео появляются на просторах Интернета каждый день. «Комсомольская правда – Тюмень» собрала самые смешные из них.

Многочисленные мемы с главным персонажем детского мультфильма «Шрек» (6+) были опубликованные в пабликах и на форумах. Напомним, что огр по имени Шрек живет на болоте, моется в канаве с грязью и пахнет протухшим луком. Жители Тюмени сравнивают себя с мультипликационным персонажем и постоянно иронизируют по данному поводу.

Жители Тюмени сравнивают себя с мультипликационным персонажем.

«Вышла на прогулку в День города, погода замечательная», - пишет тюменка Анастасия на своей странице.

Главный атрибут для шуток у тюменцев – это запах фекалий.

В ответ ей прилетают комментарии: «С легким шлейфом гавнеца».

Многочисленные мемы с главным персонажем детского мультфильма «Шрек» (6+).

«Не знаю, я всегда мечтала побывать в сказке, и вот наконец мечты сбываются», - отвечает девушка, а рядом публикует картинку с Шреком на болоте.

Главный повод для шуток у тюменцев – это запах фекалий, который, по их словам, они ощущают каждый раз, когда решают помыть посуду, пол или голову.

Видео: соцсети.

«Почему от тебя так воняет, ты что мылся?!», «Нет, что ты, я не принимал душ уже два дня!», - иронизируют на видео популярные комики.

Жители Тюмени теперь принимают душ «по подписке» — шутят горожане из-за цен на воду. Из-за перебоев с водоснабжением многим приходится покупать питьевую воду не только для чая, но и для бытовых нужд. В итоге простое желание помыть голову превращается в статью расходов: пятилитровые бутылки уходят одна за другой, а вместе с ними — и деньги из кошелька».

В Туре качество воды за последние сутки «существенно улучшилось».

А пока тюменцы иронизируют в социальных сетях, специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг воды и воздуха в городе. Санврачи отмечают, что в Туре качество воды за последние сутки «существенно улучшилось».

«По результатам исследований по состоянию на 23 июля отмечается тенденция к улучшению качества воды в реке Туре — снижается концентрация аммиака, показатели мутности, цветности и химического потребления кислорода (ХПК)», — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты подчеркивают, что вода в Туре безопасна и не содержит токсинов, но сохраняет посторонний запах и привкус из-за паводка.

Видео: соцсети.

Несмотря на это, проводить перерасчет за коммуналку в Тюмени не планируют. По мнению специалистов компании «Росводоканал Тюмень», вода в домах и квартирах горожан «соответствует нормативам безопасности».

«В соответствии с положениями правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов…снижение размера платы за коммунальную услугу, определенного за расчетный период возможно при подтверждении предоставления коммунальной услуги ненадлежащего, требованиям законодательства…Питьевая вода, подаваемая с водоочистных сооружений, абсолютно безопасна для хозяйственно-питьевых целей, проходит весь цикл технологической очистки и обеззараживания. Отклонений в качестве воды на станциях водоподготовки по химическим и бактериологическим показателям не выявлено, питьевая вода соответствует нормативам и безопасна для употребления», - заявляют в пресс-службе организации.

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