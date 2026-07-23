Вонючая вода — не повод: почему тюменцам откажут в перерасчете за ЖКУ в июле. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцам разъяснили, будет ли перерасчет по коммунальным платежам за воду из крана. Уже почти неделю горожане жалуются на неприятный запах воды, которая попадает к ним в дома и квартиры через трубы. Из-за этого многие горожане просто перестали использовать воду из-под крана для готовки еды. Как итог — в магазинах пропадает вода, а именно большие бутылки.

Потребители заявляют, что вода пахнет «болотом», «канализацией» и даже «фекалиями». Если раньше она не была пригодна для употребления в пищу и многие пользовались фильтрами для готовки, то сейчас вонючей водой даже «мыться невозможно» , заявляют тюменцы в социальных сетях.

Главный вопрос, который задают жители властям: «Если мы платим за грязную воду с запахом фекалий, которую нельзя пить, должны ли мы вообще оплачивать квитанции?».

«Качество воды упало до уровня болота, за такую воду просто необходимо сделать всем пострадавшим от этого сделать перерасчет, потому как людям приходиться покупать в магазинах бутилированную воду. А это накладно. Так же понимание того, что, например, Метелевсетй водозабор не справляется с очисткой и мощности его не хватает. Дети страдают, пенсионеры, трудовой народ. Река наша пострадала больше всего! Чёрная мутная воняет, что будем делать?!!», - возмущается пользователь под ником «Светлана Васильевна».

В компании «Росводонакал Тюмень» объяснили, будут ли они делать перерасчет платежей за июль 2026 года. По мнению специалистов, подаваемая в дома и квартиры горожан вода «соответствует нормативам безопасности».

«В соответствии с положениями правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 2, снижение размера платы за коммунальную услугу, определенного за расчетный период возможно при подтверждении предоставления коммунальной услуги ненадлежащего, требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) (независимо от показаний приборов учета) качества. Питьевая вода, подаваемая с водоочистных сооружений, абсолютно безопасна для хозяйственно-питьевых целей, проходит весь цикл технологической очистки и обеззараживания. Отклонений в качестве воды на станциях водоподготовки по химическим и бактериологическим показателям не выявлено, питьевая вода соответствует нормативам и безопасна для употребления. Контроль качества ресурса осуществляется производственной лабораторией в непрерывном режиме. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области осуществляет ежедневный лабораторный контроль за питьевой водой в резервуаре чистой воды, перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети. По результатам исследований вода соответствует нормативам по показателям безопасности», - заявили в пресс-службе организации.

Напомним, в Тюменской области, как и во всей России, в 2026 году дважды увеличатся тарифы на ЖКУ. Изначально, коммуналка должна была подорожать с 1 января и 1 июля, но появились некоторые изменения. Индексация тарифов уже произошла 1 января 2026 года. Тогда коммунальные услуги по всей стране увеличились на 1,7%. Причиной стали — изменения налоговой нагрузки: ставка НДС выросла до 22%, и поставщики коммунальных услуг заложили это в базовые тарифы. Еще одно повышение тарифов запланировано на 1 октября 2026 года, когда платеж может увеличиться еще на 9%-10%. Размер удорожания будет различаться в зависимости от региона.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.