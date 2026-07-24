«Снижается концентрация аммиака»: Роспотребнадзор увидел улучшение качества воды в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Роспотребнадзоре сообщили об улучшении качества воды в реке Тура, однако кипятить её всё равно необходимо. Об этом заявили в ведомстве в пятницу, 24 июля.

Ежедневный лабораторный контроль за источником водоснабжения был введен с 16 июля на фоне жалоб горожан на неприятный запах и цвет воды.

«По результатам исследований по состоянию на 23 июля отмечается тенденция к улучшению качества воды в реке Туре — снижается концентрация аммиака, показатели мутности, цветности и химического потребления кислорода (ХПК)», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты подчеркивают, что вода безопасна и не содержит токсинов, но сохраняет посторонний запах и привкус из-за паводка.

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