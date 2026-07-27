От аномальной жары до ливней на весь день: синоптики дали прогноз на неделю в Тюменской области. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Кажется, Тюмень снова ждет мокрая неделя. Как следует из прогноза погоды, город ждет затяжной период с осадками. Начиная с понедельника и до воскресенья включительно в городе практически ежедневно ожидаются дожди – лишь во вторник, 28 июля, вероятность осадков минимальна.

Наиболее интенсивный ливень прогнозируется в воскресенье, 2 августа – в этот день выпадет 18,9 мм жидкого эквивалента. Еще один мощный дождь ожидается в понедельник, 27 июля – 10 мм. В четверг, 30 июля, осадков будет меньше – 4,5 мм. В пятницу, 31 июля, – 1,6 мм, а в субботу, 1 августа, – до 6,5 мм соответственно. К воскресенью дожди усилятся.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +24 до +29 °C днем. Самый жаркий день – понедельник, 27 июля, когда столбики термометров поднимутся до +35 °C. Во вторник ожидается небольшое похолодание до +30 °C, затем температура снова поднимется до +32 °C и продержится на этом уровне до конца недели.

Средняя температура воздуха в Тюмени за неделю, с 27 июля до 2 августа, составит +25…+30 градусов. Самым холодным днем станет воскресенье, 2 августа, когда ночью в регионе похолодает до +15 градусов Цельсия. Жара накроет Тюменскую область в понедельник, 27 июля, когда столбики термометров местами поднимутся до отметки в +35 градусов. Неделя будет пасмурной и дождливой. Осадки в регионе прогнозируются всю неделю.

Понедельник, 27 июля, станет настоящим испытанием для тюменцев на жароустойчивость. Синоптики обещают теплый день: официально до +33. При этом влажность упадёт до сухих 38%, так что духоты не будет, зато обгореть на таком солнце можно за считанные минуты. Добавьте сюда высокий УФ-индекс и слабую магнитную бурю — чувствительным людям стоит быть внимательнее к самочувствию. Единственное спасение — лёгкий северный ветерок, который едва достигнет 3 метров в секунду. Зато гулять можно будет долго: закат в 21:03 подарит городу почти 17 часов света. К счастью, несмотря на зной, спасатели не ждут гроз или шквалистого ветра. Дождь ожидается в Тюмени весь день, за сутки в городе выпадет до 7,6 мм осадков.

Во вторник, 28 июля, в Тюменской области ожидается резкое похолодание до +30 градусов, утром на юге региона прогнозируется туман, с температурой от +20 до 25 градусов, облачно с прояснениями. Осадки в этот день в областном центре не прогнозируются. Ветер слабый северный, 2–3 м/с, порывы до 11 м/с. Давление в пределах нормы — около 750 мм рт. ст.

В среду, 29 июля, погода в Тюмени ожидается теплой и преимущественно сухой. Температура днем: от +29 до +34 °C (в некоторых источниках указывается диапазон до +32...+33 °C). Ночью: от +16 до +21 °C. К концу ночи температура может опускаться до комфортных +21 °C. В дневное время местами возможен кратковременный дождь или слабый моросящий дождь во второй половине дня. Ночью осадки маловероятны. Влажность воздуха в Тюмени будет колебаться в течение суток. Днем воздух станет суше — относительная влажность составит примерно 52–61%. Ночью и утром она повысится до 75–88%. Ветер в этот день юго-западный или южный, 1–2 м/с. Атмосферное давление стабильное, около 750–753 мм рт. ст. Долгосрочные статистические данные для этой даты также указывают среднюю скорость ветра около 2,5 м/с при влажности порядка 49%.

30 июля в Тюмени сохранится жаркая погода, характерная для конца антициклона, но с увеличением облачности и влажности. Температура днем: от +28 до +33 °C. Пик жары придется на послеполуденные часы (около 15:00 температура достигнет +33 °C). Ночью в городе похолодает до +23 градусов. Ожидается душная ночь со слабым снижением температуры к утру. В течение дня высока вероятность кратковременных дождей. Ночью также ожидаются осадки — слабый дождь или морось. Суммарное количество осадков за сутки составит около 1,9 мм. Дождь будет носить локальный, а не затяжной характер. Ветер сменит направление с юго-западного на южный и юго-восточный, его скорость останется слабой — 1–2 м/с. Атмосферное давление немного понизится до 745–749 мм рт. ст., что характерно для начала разрушения блокирующего антициклона.

В пятницу, 31 июля, в Тюмени ожидается заметное изменение погоды: жара начнет спадать, а блокирующий антициклон разрушится, уступив место облачности и дождям. Днем в городе потеплеет до +30 градусов Цельсия. Ночью в Тюмени похолодает до +23 градусов. Ночи останутся теплыми и душными. День будет преимущественно пасмурным и дождливым. Ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности в течение суток (ночью, утром и вечером). Суммарный объем осадков составит около 2,2 мм. Влажность воздуха значительно возрастет по сравнению с предыдущими днями из-за плотной облачности и осадков. Днем она составит 49–52%, а в ночное время повысится до 71–89%. Ветер сменит направление на западное и юго-западное, его скорость останется слабой — 1–2 м/с. Атмосферное давление продолжит незначительно падать до 745–746 мм рт. ст..

К концу недели, 1 августа, в Тюмени погода окончательно сменит характер: жара уйдет, а на смену антициклону придет циклоническая деятельность с умеренными дождями и более комфортной температурой. Температура днем: от +24 до +27 °C. Это значительно ниже показателей конца июля и соответствует климатической норме для начала августа. Ночью в Тюмени похолодает до +18. Ночи станут заметно свежее по сравнению с душными ночами предыдущей недели. День будет облачным и дождливым. Ожидаются кратковременные дожди в разное время суток (ночью, утром и вечером). Суммарный объем осадков составит около 1,9 мм. Ветер западного направления, слабый — 1–2 м/с. Атмосферное давление продолжит незначительно падать до 741–743 мм рт. ст., что характерно для прихода атмосферного фронта.

В воскресенье, 2 августа, в Тюмени сохранится прохладная и влажная погода, характерная для начала месяца. Жара окончательно отступит. Температура днем: от +24 до +26 °C. Температурный фон приблизился к климатической норме для этого времени года. Температура ночью: около +17...+22 °C. Ночи останутся теплыми, но уже без изнуряющей духоты конца июля. День будет малооблачным, но дождливым. Кратковременные дожди ожидаются в разное время суток (ночью, утром, днем и вечером). Суммарный объем осадков составит около 4 мм, что больше, чем накануне. Влажность воздуха останется на высоком уровне. Днем она составит 52–58%, а в ночное время повысится до 75–83%. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость останется слабой — около 1 м/с. Во второй половине дня ожидается штиль. Атмосферное давление стабилизируется на низких значениях — около 740–743 мм рт. ст..

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что пассажиры самолетов снимают на видео затопленную Тюмень. С высоты хорошо видно, как сильно разлился паводок: огромные территории ушли под воду. Спасатели и городские службы уже строят дамбы и откачивают воду у жилых домов, но река продолжает наступать. Подробности - в нашем материале.

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