Фото: Александр Моор, ВК.

Пассажиры самолетов снимают на видео затопленную Тюмень. С высоты хорошо видно, как сильно разлился паводок: огромные территории ушли под воду. Спасатели и городские службы уже строят дамбы и откачивают воду у жилых домов, но река продолжает наступать.

На видео, снятом с высоты птичьего полета в конце июля 2026 года, Тюменская область выглядит как сплошное водное зеркало. Вместо привычного русла Туры — огромная река шириной в несколько километров. Вода вышла из берегов и разлилась по пойме. На одном из роликов заметно, что до критической отметки, при которой начинается масштабная чрезвычайная ситуация, осталось совсем немного.

На кадрах, дачные поселки и деревни вдоль реки превратились в архипелаги. Сверху хорошо видны только крыши домов, верхушки заборов и макушки деревьев. Зеленые луга, где еще недавно пасся скот, полностью покрыты мутной коричневой водой. Дороги между населенными пунктами частично скрылись. Цветовая гамма видео тоже бросается в глаза: ярко-зеленые пятна незатопленного леса резко контрастируют с огромным темным пространством паводковой воды, которая из-за ила и глины имеет густой кофейный оттенок.

Масштабы бедствия и реакция властей

«На утро 26 июля 2026 года уровень воды в Туре составил 859 см, увеличившись за сутки на 13 см. Превышение критической отметки в 850 см означает, что мы столкнулись с опасным явлением, требующим усиленного контроля и оперативных действий всех городских служб», — пишет в своих соцсетях мэр города Максим Афанасьев.

Гидрометцентр ожидает пик паводка с 28 по 31 июля. Это значит, что вода продолжит прибывать и топить территории, и только потом пойдет на спад.

«Начиная с сегодняшнего дня мы организуем постоянный мониторинг обстановки и проверяем готовность сил. Для оперативного реагирования усилим взаимодействие всех экстренных служб», — заявила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

В областном центре в опасности оказались 146 домов. Режим повышенной готовности действует там с 14 июля. Пострадавшим предлагают временное размещение в гостинице, всего подготовлено 70 пунктов временного размещения вместимостью до 30 500 человек.

Дорожный коллапс и защита берегов

Из-за перелива воды через дорожное полотно движение перекрыто на трех трассах региона. В частности, закрыты участки Успенка — Чаплык и Хохлово — Криволукская. Теперь к ним добавился участок от села Салаирка под Тюменью до границы Свердловской области.

В самом селе Чикча стартовали работы по возведению защитных сооружений.

«В районе улицы Джалиля, на самом низком участке берега, начали строить насыпь. Задействованы три самосвала и два погрузчика. Работы будут продолжаться днем и ночью. Насыпь будет высотой в метр», — комментирует глава округа Ольга Зимина.

Кроме того, в селе Каскара решили проложить водоотводную канаву, иначе сток воды с подтопленной территории рванет в населенные пункты. Эти работы начнутся незамедлительно.

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