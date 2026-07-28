Фото: Александр Моор, ВК.

Тюменская область этим летом оказалась во власти большой воды. Паводок, усиленный нескончаемыми ливнями, буквально топит город. Река Тура медленно, но верно отвоевывает сушу метр за метром. В зоне риска оказались абсолютно все: жители новых жилых комплексов и частного сектора, дачники, водители и простые прохожие. Вода без разбора заливает подземные паркинги, детские площадки, дворы, целые улицы и микрорайоны. Власти ввели режим ЧС в Тюмени 28 июля 2026 года из-за паводка.

Паводок в Тюмени: последние новости на 28 июля, что затопило, когда закончится

Утром 28 июля бот «Паводок.Инфо» зафиксировал новую высоту в Туре — 877 сантиметров. За последние сутки река поднялась еще на 5 сантиметров. Критическая отметка осталась далеко позади — сейчас вода превышает её уже на 27 сантиметров. Гидрологи уверены: пик наступил.

— Ситуация с паводком остаётся напряжённой, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров. В связи с этим сегодня с 12:00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня, — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Горожане больше не выходят из подъездов — они снимают на телефоны, как мутная вода подступает к самым окнам их квартир.

Где тонет Тюмень: последние новости на 28 июля

По Салаирскому тракту затопило несколько СНТ. Вода зашла прямо в дома. Один из жителей показал свой участок, добраться до которого теперь можно только с помощью лодки и весел.

Люди остались не только без крова, но и света. Специалисты МБУ «Тюменьгормост» обследовали территорию и нашли подтопленные шкафы управления уличным освещением. Ради безопасности фонари временно погасли на улицах Сеченова (дома № 1–20), Сурикова (№ 1–24), Дружбы (№ 3–12), Жданова (№ 2–28), а также на Верещагина, Спартака, Башкирском, Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Кутузова и Пожарского.

В совокупности от электроснабжения на сегодняшний день в Тюмени отключено 39 домовладений, заявил заместитель главы города Александр Ильин.

Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

Страдают не только частники на окраинах. Единственный короткий путь, соединяющий жилые районы у жилого комплекса «Колумб» со стороны Московского тракта, превратился в непроходимую грязевую топь. Жители отрезаны от цивилизации. Сигнал SOS поступил через соцсети — именно там тюменцы выложили фото размытой тропы.

Вода пришла на территорию торговых площадей в районе Баравинской. Откуда она взялась — загадка: рядом есть водоемы, но это не подпор реки. Несмотря на потоп, база живет своей жизнью: люди торгуют едой, машины ездят по лужам, игнорируя риск гидроудара — пока не так глубоко.

Печальная картина складывает в населенном пункте Малые Акияры под Тюменью и возле строящегося ЖК «Чистые пруды». Вода подбирается к участкам, люди спешно строят земляные насыпи.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор публиковал пугающие кадры затопленного региона. Синоптики предупреждают: вода продолжит прибывать и превысит показатели 2016 года. Причина — обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях.

Улицы – бассейны: где Тюмень спасают от паводка сейчас

Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

В СНТ «Суходольное» из-за критически высокого уровня грунтовых вод пожарный водоем после ливней переполнился и пошел на участки. Сейчас проблему решили: организовали откачку, вода стремительно уходит.

Улица Баравинская: торговые базы. Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

В районе улицы Березовская вода вышла из того же водоема на дорогу. Управа нашла техническое решение и организовала магистральный отвод — уровень упал. Председатель СНТ разводит руками: такого здесь не видели никогда. Всему виной — грунтовая вода в низинах и бесконечный дождь.

Для спасения улицы Судостроителей специалисты развернули настоящий фронт работ. Волонтёры и курсанты ТВВИКУ уже два дня наполняют мешки песком, укрепляя защитный контур.

«Все проблемные участки находятся под постоянным наблюдением. Мы продолжаем принимать своевременные меры для обеспечения безопасности жителей нашего города», — заявил мэр Максим Афанасьев.

Стоп движение: паводок в Тюмени топит дороги

Паводок в Тюменской области продолжает методично отрезать город от суши. Вода наступает не только на жилые дома, но и на транспортную сеть. С понедельника, 27 июля, полностью перекрыто движение по дороге Кулаково — Каменка в Тюменском районе. Это старый участок Ирбитского тракта, грунтовка, которая тянется прямо у берегов Туры.

Сейчас дорога превратилась в реку, а сроки открытия движения неизвестны — трасса закрыта на неопределённый срок.

В самой Тюмени водителям тоже приходится искать пути объезда. Из-за подтоплений ввели ограничения на нескольких улицах:

- Береговая (на отрезке от Щербакова до Лесопильной);

- Подъезд к СНТ «Родничок» (от дома №9 по Метелевской);

- Томская улица (от дома №52 до 92-го).

Дорожные службы рекомендуют заранее строить маршруты в навигаторах с учетом объездов и воздержаться от поездок через пойму реки без крайней необходимости.

Как город борется за выживание в разгар паводка

Ситуация возле ЖК «Колумб». Фото: администрация Тюмени.

За последние дни специалистам удалось сбить уровень воды в дренажных каналах Казарово более чем на 30 сантиметров. Помогло новое оружие против стихии — передвижная насосная станция, которую запустили специально для оперативного осушения.

Городские службы работают круглосуточно во всех округах. Мониторинг идет нон-стоп. На потенциально опасных территориях заранее лежат горы грунта, пленки и мешков. Речь идет об улице Береговой, Томской и Судостроителей.

Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

Больше сотни волонтеров помогают наполнять баррикады. Спецтехника стоит в полной готовности. Ночные обходы гидротехнических сооружений позволяют ловить угрозы до того, как они станут катастрофой. Во всех округах дежурят бригады.

Во вторник, 28 июля, Александр Моор вместе с заместителями лично оценил обстановку на Коммунистической улице.

«Отдельное внимание было уделено решению проблем в районе жилого комплекса «Колумб», где ранее возникли сложности с проходом к остановке. Там были проведены мероприятия по откачке воды и сооружению насыпи. Также хочу отметить, что подтопление базы на улице Барабинская произошло не из-за поступления воды из реки Тура, а вследствие накопления дождевой и грунтовой воды в специальном резервуаре-накопителе. На территорию будет доставлена техника для ее откачки», — отметил глава региона.

Паводок в Тюмени: когда всё закончится?

Прогноз Единого центра оперативного реагирования Тюмени суров: пик ожидается с 31 июля по 3 августа. Уровень может подняться до чудовищных 890–910 см. Синоптики дают слабую надежду: устойчивое снижение начнется не раньше вечера 29 июля или утра 30-го. Но радоваться рано: из-за затопленной поймы, пропитанной земли и подпора со стороны Тобола Тура будет отступать всего на 3–5 сантиметров в сутки. Эксперты бьют тревогу: рассчитывать на финал паводка нельзя. Любой новый ливень в Свердловской области снова качнет воду в сторону Тюмени.

Несмотря на это, прогноз погоды для Урала печальный. Всю текущую неделю Тюменскую область будут заливать дожди разной интенсивности. К воскресенью осадки усилятся – читай в нашем материале.

Тем временем центральная набережная Туры выглядит как декорация к фильму-катастрофе. Нижние ярусы ушли под воду, специалистам пришлось рубить электричество. Как город выглядит прямо сейчас — смотрите в наших фото и видео.

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