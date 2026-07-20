Фото: Алёна Галитовская.

Сегодня тюменская река Тура за сутки поднялась еще на 13 сантиметров. До критической отметки водоему осталось меньше метра. Согласно данным на 20 июля 2026 года, уровень воды в Туре составляет 751 сантиметр над нулем поста. Аномальный для середины июля подъем уже полностью скрыл нижние прогулочные ярусы городской набережной. Корреспондент «Комсомольской правды» Алена Галитовская отправилась на набережную и сделала несколько снимков. Посмотрите, как выглядит полноводная Тура – зрелище завораживающее и одновременно жуткое.

Фото: Алёна Галитовская.

Фото: Алёна Галитовская.

Фото: Алёна Галитовская.

Фото: Алёна Галитовская.

Как видно на фотографиях, сделанных возле моста Влюбленных, вода поднялась прилично. Тура уже скрыла несколько ярусов набережной, и колонны, где в прошлом году можно было ходить пешком. Спасатели МЧС установили заграждение там, где вода подступает к лестницам. Перила тоже скрылись под водой.

Фото: Алёна Галитовская.

Фото: Алёна Галитовская.

Фото: Алёна Галитовская.

По реке ходят катера и лодки. Люди свободно гуляют по набережной, где вода еще не отвоевала свою территорию. По словам очевидцев, от набережной остался только верхний ярус для прогулки, все проходы перекрыты. Но удивительная картина открывается с моста Влюбленных, где хорошо видны новые берега разлившейся Туры.

Фото: Алёна Галитовская.

Одна из ног моста Влюбленных с граффити вся утонула. Несмотря на потоп, природа в Тюмени возле водоема цветет и пахнет. Причем пахнет, действительно, неприятно, рассказывают гуляющие.

Фото: Алёна Галитовская.

«Вонь на набережной невыносимая, пахнет болотом или канализацией», - рассказывают тюменцы.

Фото: Алёна Галитовская.

Представители тюменского «Водоканала» ранее прокомментировали жалобы горожан на вонючую воду.

Фото: Алёна Галитовская.

«Вода, подаваемая в город, безопасна для человека. Это подтверждено и Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области: с 16 июля пробы ежедневно берутся на Метелёвских водоочистных сооружениях и из распределительной сети, исследуются в аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» по расширенному списку показателей, включая индекс токсичности. Результаты исследований подтверждают безопасность ресурса. Причиной изменения органолептических показателей стал летний паводок и критическое снижение уровня кислорода в реке Туре. Чтобы стабилизировать ситуацию на водоочистных сооружениях предприняты все необходимые мероприятия: в 15 раз увеличена подача порошкового угля, изменены дозы реагентов, усилен лабораторный контроль. Технологи предприятия ведут непрерывный мониторинг речной воды и корректируют подачу реагентов для повышения качества очистки ресурса», - сообщили в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень».

Фото: Алёна Галитовская.

Гидрологи предсказывали новую волну разлива реки в Тюмени к 20-21 июля, когда Тура поднимется до 760-780 сантиметров. Кроме того, жители обеспокоены массовой гибелью рыбы — карасей и налимов выбрасывает на затопленные берега из-за падения уровня кислорода до зимнего показателя в 0,8 мг/л.

Фото: Алёна Галитовская.

Ранее мы рассказывали о том, что затяжные дожди в Тюмени принесли жителям не только угрозу второго паводка, но и рыбацкую удачу. Вода прогнала рыбу с привычных мест, и теперь она отлично клюет прямо в черте города. Тюменский рыбак похвастался уловом из нескольких судаков весом больше килограмма каждый и одного трофея на 1,3 кг. Подробности и фотографии – в нашем материале.

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