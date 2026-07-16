Затяжные дожди в Тюмени принесли жителям не только угрозу второго паводка, но и рыбацкую удачу. Уровень воды в Туре за сутки вырос еще на 13 сантиметров — сейчас он достиг отметки 696 см при критической черте в 850 см. До опасного порога остается 154 сантиметра.
Несмотря на предупреждения властей о новой волне разлива реки к 20–21 июля, когда, согласно вероятному прогнозу гидрологов, Тура поднимется до 760–780 сантиметров, горожане массово выходят с удочками. Вода прогнала рыбу с привычных мест, и теперь она отлично клюет прямо в черте города. Тюменский рыбак похвастался уловом из нескольких судаков весом больше килограмма каждый и одного трофея на 1,3 кг.
«Вчера выбрался после смены на рыбалку в черте города. Воды на Туре очень много и вода прибывает по не многу. Собрал свой спиннинг и пошел разведывать, с первых забросов уже рыб начал себя проявлять и это был окунь. Окунь хоть и не крупный, но клевал не прям жадно, то ткнет в приманку, то подвисает. Несколько штук удалось поднять. Спустя 30 - 40 мин. рыбалки, у меня с мощным ударом садится судак и при этом хорошего размера. Вес его примерно 1200-1300. Продолжаю дальше ловить. И на этом заканчивается, думал, что видимо единичный судак... Пошел искать его по берегу. Встретил знакомых товарищей и встал рядом с ними. Перебор приманок и судак начал отзываться. За рыбалку поймал 4-6 штук судака, приличный за кг…», - поделился пользователь под ником «Motia Kozichev».
Однако у наводнения есть и обратная сторона. Тюменцы жалуются на массовую гибель рыбы, которую выбрасывает на затопленную набережную. Пользователи соцсетей отмечают странный красно-коричневый цвет воды. Специалисты Нижнеобского территориального управления по рыболовству уже проводят экспертизу — нехватку кислорода называют одной из главных причин мора. Результаты исследования станут известны через две недели. Впервые мертвых рыб заметили 14 июля, тогда жители списали это на сильную жару.
Тем временем вода продолжает наступать на город. Затопило бесплатный пляж возле озера Круглое и дачный район Парфеново, где погибли многолетние деревья и часть урожая. Для эвакуации населения подготовили пункты временного размещения вместимостью более 30 тысяч человек. При этом специалисты исключают подобный подъем уровня в реках Ишим, Тобол и Иртыш — там вода уходит свободнее. Подробности - в нашем материале.
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