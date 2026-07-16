Фото: группа «Рыбалка в Тюменской области», во «ВКонтакте».

Затяжные дожди в Тюмени принесли жителям не только угрозу второго паводка, но и рыбацкую удачу. Уровень воды в Туре за сутки вырос еще на 13 сантиметров — сейчас он достиг отметки 696 см при критической черте в 850 см. До опасного порога остается 154 сантиметра.

Несмотря на предупреждения властей о новой волне разлива реки к 20–21 июля, когда, согласно вероятному прогнозу гидрологов, Тура поднимется до 760–780 сантиметров, горожане массово выходят с удочками. Вода прогнала рыбу с привычных мест, и теперь она отлично клюет прямо в черте города. Тюменский рыбак похвастался уловом из нескольких судаков весом больше килограмма каждый и одного трофея на 1,3 кг.

Фото: группа «Рыбалка в Тюменской области», во «ВКонтакте».

«Вчера выбрался после смены на рыбалку в черте города. Воды на Туре очень много и вода прибывает по не многу. Собрал свой спиннинг и пошел разведывать, с первых забросов уже рыб начал себя проявлять и это был окунь. Окунь хоть и не крупный, но клевал не прям жадно, то ткнет в приманку, то подвисает. Несколько штук удалось поднять. Спустя 30 - 40 мин. рыбалки, у меня с мощным ударом садится судак и при этом хорошего размера. Вес его примерно 1200-1300. Продолжаю дальше ловить. И на этом заканчивается, думал, что видимо единичный судак... Пошел искать его по берегу. Встретил знакомых товарищей и встал рядом с ними. Перебор приманок и судак начал отзываться. За рыбалку поймал 4-6 штук судака, приличный за кг…», - поделился пользователь под ником «Motia Kozichev».

Однако у наводнения есть и обратная сторона. Тюменцы жалуются на массовую гибель рыбы, которую выбрасывает на затопленную набережную. Пользователи соцсетей отмечают странный красно-коричневый цвет воды. Специалисты Нижнеобского территориального управления по рыболовству уже проводят экспертизу — нехватку кислорода называют одной из главных причин мора. Результаты исследования станут известны через две недели. Впервые мертвых рыб заметили 14 июля, тогда жители списали это на сильную жару.

Фото: группа «Рыбалка в Тюменской области», во «ВКонтакте».

Тем временем вода продолжает наступать на город. Затопило бесплатный пляж возле озера Круглое и дачный район Парфеново, где погибли многолетние деревья и часть урожая. Для эвакуации населения подготовили пункты временного размещения вместимостью более 30 тысяч человек. При этом специалисты исключают подобный подъем уровня в реках Ишим, Тобол и Иртыш — там вода уходит свободнее. Подробности - в нашем материале.

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