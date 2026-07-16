Плюс 13 сантиметров за сутки в Тюмени: вода в Туре подбирается к опасной отметке. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в реке Тура за последние сутки вырос на 13 сантиметров. Как сообщает гидропост, сейчас вода поднялась до отметки 696 сантиметров над уровнем поста. До критической черты остается 154 сантиметра — критическим считается показатель в 850 сантиметров.

Напомним, ранее власти призвали тюменцев готовиться ко второй волне паводка. По прогнозам агентства, к 20–21 июля уровень воды в Туре поднимется до 760–780 сантиметров.

Ранее мы рассказывали о том, что затяжные дожди не грозят Тюменской области паводком. Специалисты исключают подъем воды до критической отметки в реках Ишим, Тобол и Иртыш из-за обильных осадков. Весной движение льда на севере еще сковано морозами, а сейчас вода свободно уходит по течению. Подробности - в нашем материале.

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