Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 12:09

Плюс 13 сантиметров за сутки в Тюмени: вода в Туре подбирается к опасной отметке

Гидропост зафиксировал резкий рост уровня воды на реке в Тюмени
Серафима Краснова
Плюс 13 сантиметров за сутки в Тюмени: вода в Туре подбирается к опасной отметке.

Плюс 13 сантиметров за сутки в Тюмени: вода в Туре подбирается к опасной отметке.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Уровень воды в реке Тура за последние сутки вырос на 13 сантиметров. Как сообщает гидропост, сейчас вода поднялась до отметки 696 сантиметров над уровнем поста. До критической черты остается 154 сантиметра — критическим считается показатель в 850 сантиметров.

Напомним, ранее власти призвали тюменцев готовиться ко второй волне паводка. По прогнозам агентства, к 20–21 июля уровень воды в Туре поднимется до 760–780 сантиметров.

Ранее мы рассказывали о том, что затяжные дожди не грозят Тюменской области паводком. Специалисты исключают подъем воды до критической отметки в реках Ишим, Тобол и Иртыш из-за обильных осадков. Весной движение льда на севере еще сковано морозами, а сейчас вода свободно уходит по течению. Подробности - в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.