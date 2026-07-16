Дожди заливают Тюмень, но паводка не будет. Власти объяснили, куда уходит вода. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Затяжные дожди не грозят Тюменской области паводком. Об этом заявили в инфоцентре правительства региона.

Специалисты исключают подъем воды до критической отметки в реках Ишим, Тобол и Иртыш из-за обильных осадков. Весной движение льда на севере еще сковано морозами, а сейчас вода свободно уходит по течению.

Ситуация под контролем: уровень Туры поднялся до 683 сантиметров при неблагоприятном показателе в 850 сантиметров.

«Все службы готовы к любому развитию событий», — подчеркнул директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

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