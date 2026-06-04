Мальчик ни на секунду не оставил сестру один на один с педофилом

Ровно неделя прошла с того страшного дня, как 5-летняя тюменка чуть не стала жертвой педофила. Взрослый мужчина схватил ребенка прямо посреди бела дня и поспешил в подъезд, чтобы сделать свое грязное дело, но не успел. Смелость, с которой старший брат ринулся защищать сестренка от неадеквата, позволила выиграть драгоценное время до прихода взрослых.

Его точно наградят

Видео, в котором маленький мальчик пытается защитить свою сестренку от неадекватного мужика, тронуло сердца не только тюменцев, но и жителей все страны. Буквально каждый, кто его просмотрел, требовал наградить парня. И россияне были услышаны!

Скриншот с камеры видеонаблюдения

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту «Комсомольской правды» - Тюмень» рассказали, что поступок ребенка не останется без внимания.

- Дата награждения мальчика пока не определена. Но он точно получит награду, - прокомментировали в ведомстве.

Героиня нашего времени

А вот девушке Юлии, которая буквально вырвала малышку из рук злодея, уже вручили благодарственную грамоту. И сделал это лично глава полиции Дмитрий Ершов.

- Юлия Алферова продемонстрировала пример чуткости и гражданской ответственности. Услышав крики ребенка о помощи, она не проигнорировала их, а немедленно поспешила на помощь. Благодаря оперативным действиям Юлии Павловны было предотвращено преступление против малолетнего ребенка, - рассказали в отделе.

Фото: УМВД России по Тюменской области

28 мая Юлия ехала в гости к своей матери, живущей в соседнем доме (малышку затащили в подъезд дома № 36 по улице Судостроителей - прим. ред.), и, самая не зная почему, повернула именно во двор, где извращенец схватил ребенка. Услышав отчаянные крики детей о том, что «дяденька хочет забрать девочку», она выскочила из машины и ринулась в подъезд.

- Ты что делаешь? Ты что творишь? Отпусти ребенка! - закричала Юлия на извращенца, прижимавшего к себе плачущую кроху.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

В свою очередь мужчина промычал что-то нечленораздельное, нехотя отпустил девчушку и ушел в глубь подъезда, явно недовольный происходящим.

Отец, должник и извращенец

Надругаться над малышкой хотел 44-летний Алексей Новак, который, между прочим, сам является отцом 7-летней девочки. Но назвать хорошим родителем его нельзя: он не только не интересуется жизнью своего ребенка, но и не платит алименты. На сегодняшний день его долг составляет чуть более 334 тысяч рублей.

Следователи предъявили Новаку обвинение по п. «б» ч. 4 ст.132 УУ РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области

В судебном заседании, которое прошло 31 мая, мужчина признал вину и раскаялся, а затем попросил отправить его под домашний арест, но получил отказ.

- Обвиняемый признал вину и раскаялся, просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд принял решение заключить мужчину под стражу до конца июля, - прокомментировали заседание в пресс-службе судов Тюменской области.

Если Новака признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.