Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В воскресенье, 31 мая, Ленинский районный суд города Тюмени избрал меру пресечения в отношении 44-летнего Алексея Новака, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера над малолетним ребёнком.

По версии следствия, трагедия произошла днём в четверг, 28 мая, во дворе дома №36 по улице Судостроителей.

«Установлено, что... обвиняемый применил физическую силу к малолетней девочке и затащил её в подъезд, где совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера», — говорится в материалах суда.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Ранее сообщалось, что дебошир был задержан силовиками, когда на крик девочки сбежались прохожие. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина берёт на руки 5-летнюю девочку и несёт её в подъезд многоквартирного дома. За ними бежит мальчик, который кричит «мама» и пытается помешать взрослому, удерживая двери.

Уже внутри подъезда, на первом этаже, мужчина оказывается со спущенными штанами. В этот момент туда забегает женщина и спасает ребёнка. По словам местных жителей, подозреваемый якобы сам является отцом, имеет задолженность по алиментам.

Позже в социальных сетях распространялась фотография, где задержанный сидит раздетый на улице рядом с полицейской машиной. Следователями было предъявлено мужчине обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину.

Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Обвиняемый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее, суд принял решение заключить мужчину под стражу до конца июля.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 июля 2026 года», — уточнили в пресс-службе.

Постановление суда не вступило в законную силу. За совершенное преступление в РФ предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 132 УК РФ. Наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что на детской площадке по улице Кремлевской в Тюмени мужчина набросился на восьмилетнего мальчика. Мужчина подошел к турнику, где занимались ребята, стянул одного из них и тычка и отвел в сторону, где, по всей видимости, поговорил с ним на повышенных тонах. Разъяснить ситуацию взялась очевидица. По ее словам, два ребенка-одноклассника поссорились, один из них позвал папу. Подробности – в нашем материале.

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