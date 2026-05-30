Мужчина, пытавшийся изнасиловать девочку в Тюмени, может быть злостным должником

Фото предоставлено КП

Вот уже несколько дней жители Тюмени обсуждают кошмарный инцидент, произошедший на улице Судостроителей: 28 мая некий мужчина попытался затащить в подъезд маленькую девочку и изнасиловать ее. К счастью, он не успел воплотить задуманное - на защиту малышки кинулись другие дети, а затем подоспели и взрослые.

После того как за ребенка вступилась взрослая женщина, злодей поспешил сбежать. Однако долго скрываться у нападавшего не получилось - силовики с блеском выполнили свою работу и задержали его.

По неподтвержденным данным, нападавший мужчина - злостный должник. В отношении него открыто исполнительное производство из-за долга в 334 тысячи рублей. Эта сумма сложилась из неоплаченных кредитов и госпошлины.

В УФССП России по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» - Тюмень» сказали, что сообщить какую-либо информацию об этом смогут в понедельник.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.