Вот уже который день жители Тюмени обсуждают кошмарный инцидент, произошедший 28 мая на улице Судостроителей, 36: 44-летний Алексей Новак попытался затащить в подъезд маленькую девочку и изнасиловать ее. К счастью, он не успел воплотить задуманное - на защиту малышки кинулись ее братья, а затем подоспели и взрослые.
Инцидент произошел посреди бела дня и попал на камеру видеонаблюдения. В ролике, разлетевшемся по всем соцсетям, мужчина хватает 5-летнюю девочку и силой пытается унести в подъезд, но сталкивается с неистовым сопротивлением ее старших братьев: мальчишки не давали мужчине закрыть подъездную дверь, кричали и звали взрослых на помощь.
Зайдя в подъезд, мужчина приспустил штаны и поставил девочку возле лестничных перил. Перепуганная малышка тут же попыталась сбежать, но цепкие руки Новака схватили ее раньше.
К счастью, в этот момент в подъезд зашла женщина и сразу вмешалась в ситуацию.
- Ты что делаешь? Ты что творишь? Отпусти ребенка! - закричала она и протянула руку к малышке.
В свою очередь мужчина промычал что-то нечленораздельное, нехотя отпустил девочку и ушел в глубь подъезда, явно недовольный происходящим.
Кстати, позже в социальных сетях появились фотографии, где извращенец сидит на улице полностью раздетый и в окружении силовиков. Произошло это в тот же день, когда он пытался изнасиловать ребенка.
По словам людей, знающих Новака, он сам является отцом дочери, но вот назвать хорошим родителем его нельзя. Мужчина не только не интересуется жизнью своего ребенка, но и не платит алименты.
В УФССП России по Тюменской области корреспонденту «Комсомолки» подтвердили эту информацию.
- С марта 2025 года на исполнении у судебного пристава отделения по взысканию алиментных платежей находится исполнительный документ в отношении Алексея Новака. Должник работает, у него производятся удержания из заработка в соответствии с решением суда и нормами ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», - прокомментировали в ведомстве.
Алименты Новаку были назначены в 2023 году, и на данный момент его долг составляет чуть более 334 тысяч рублей.
Следователи предъявили Новаку обвинение по п. «б» ч. 4 ст.132 УУ РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
В судебном заседании, которое прошло 31 мая, мужчина признал вину и раскаялся, а затем попросил отправить его под домашний арест, но получил отказ.
- Обвиняемый признал вину и раскаялся, просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд принял решение заключить мужчину под стражу до конца июля, - прокомментировали заседание в пресс-службе судов Тюменской области.
Если Новака признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
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