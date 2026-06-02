Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области

Вот уже который день жители Тюмени обсуждают кошмарный инцидент, произошедший 28 мая на улице Судостроителей, 36: 44-летний Алексей Новак попытался затащить в подъезд маленькую девочку и изнасиловать ее. К счастью, он не успел воплотить задуманное - на защиту малышки кинулись ее братья, а затем подоспели и взрослые.

Потащил в подъезд и снял штаны

Инцидент произошел посреди бела дня и попал на камеру видеонаблюдения. В ролике, разлетевшемся по всем соцсетям, мужчина хватает 5-летнюю девочку и силой пытается унести в подъезд, но сталкивается с неистовым сопротивлением ее старших братьев: мальчишки не давали мужчине закрыть подъездную дверь, кричали и звали взрослых на помощь.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

Зайдя в подъезд, мужчина приспустил штаны и поставил девочку возле лестничных перил. Перепуганная малышка тут же попыталась сбежать, но цепкие руки Новака схватили ее раньше.

К счастью, в этот момент в подъезд зашла женщина и сразу вмешалась в ситуацию.

- Ты что делаешь? Ты что творишь? Отпусти ребенка! - закричала она и протянула руку к малышке.

В свою очередь мужчина промычал что-то нечленораздельное, нехотя отпустил девочку и ушел в глубь подъезда, явно недовольный происходящим.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

Кстати, позже в социальных сетях появились фотографии, где извращенец сидит на улице полностью раздетый и в окружении силовиков. Произошло это в тот же день, когда он пытался изнасиловать ребенка.

Отец и должник

По словам людей, знающих Новака, он сам является отцом дочери, но вот назвать хорошим родителем его нельзя. Мужчина не только не интересуется жизнью своего ребенка, но и не платит алименты.

В УФССП России по Тюменской области корреспонденту «Комсомолки» подтвердили эту информацию.

- С марта 2025 года на исполнении у судебного пристава отделения по взысканию алиментных платежей находится исполнительный документ в отношении Алексея Новака. Должник работает, у него производятся удержания из заработка в соответствии с решением суда и нормами ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», - прокомментировали в ведомстве.

Алименты Новаку были назначены в 2023 году, и на данный момент его долг составляет чуть более 334 тысяч рублей.

Скриншот с сайта ФССП России

Признал вину и отправился в СИЗО

Следователи предъявили Новаку обвинение по п. «б» ч. 4 ст.132 УУ РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В судебном заседании, которое прошло 31 мая, мужчина признал вину и раскаялся, а затем попросил отправить его под домашний арест, но получил отказ.

Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области

- Обвиняемый признал вину и раскаялся, просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд принял решение заключить мужчину под стражу до конца июля, - прокомментировали заседание в пресс-службе судов Тюменской области.

Если Новака признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

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