Фото: УМВД России по Тюменской области

Почти неделя прошла с того страшного дня, как 5-летняя тюменка чуть не стала жертвой педофила. Спасли малышку от рук злодея ее старший брат и местная жительница Юлия. Именно благодаря последней извращенца задержали в кратчайшие сроки и отправили в СИЗО дожидаться приговора.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

Героиня нашего времени

Сегодня в УМВД России по Тюменской области Юлии вручили благодарственную грамоту - настолько сильно тронул ее смелый поступок сердца людей.

- Юлия Алферова продемонстрировала пример чуткости и гражданской ответственности. Услышав крики ребенка о помощи, она не проигнорировала их, а немедленно поспешила на помощь. Благодаря оперативным действиям Юлии Павловны было предотвращено преступление против малолетнего ребенка, - прокомментировали награждение в пресс-службе областного УМВД.

Грамоту девушке вручил лично глава полиции Дмитрий Ершов. По его словам, готовность прийти на выручку, проявленная Юлией, - залог безопасности на улицах города.

«Как будто меня Бог сам туда привел...»

Впрочем, сама девушка не считает себя героиней. Ведь ее поступок был продиктован не желанием отличиться, а помочь детям.

- Как будто меня Бог сам туда привел... Я бегом туда, машину бросила. Вижу картину: он стоит лицом ко мне, уже поднялся по лестничной площадке, - вспоминает девушка события того жуткого дня.

28 мая Юлия ехала в гости к своей матери, живущей в соседнем доме (малышку затащили в подъезд дома № 36 по улице Судостроителей - прим.ред.), и, самая не зная почему, повернула именно во двор, где извращенец схватил ребенка. У входа в подъезд она заметила испуганных детей, которые кричали, что «дяденька хочет забрать девочку», и пытались остановить его.

Скриншот с камеры видеонаблюдения

Выскочив из машины и забежав в подъезд, Юлия увидела страшную картину: здоровенный мужчина с приспущенными штанами прижимает к себе плачущую девочку, которая изо всех сил пытается вырваться, но цепкие руки извращенца не дают ей этого сделать.

- Ты что делаешь? Ты что творишь? Отпусти ребенка! - кричит девушка и протягивает руку к малышке.

В свою очередь мужчина мычит что-то нечленораздельное, нехотя отпускает девчушку и уходит в глубь подъезда, явно недовольный происходящим.

Отец, должник и извращенец

Надругаться над малышкой хотел 44-летний Алексей Новак, который, между прочим, сам является отцом 7-летней девочки. Но назвать хорошим родителем его нельзя: он не только не интересуется жизнью своего ребенка, но и не платит алименты. На сегодняшний день его долг составляет чуть более 334 тысяч рублей.

Следователи предъявили Новаку обвинение по п. «б» ч. 4 ст.132 УУ РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области

В судебном заседании, которое прошло 31 мая, мужчина признал вину и раскаялся, а затем попросил отправить его под домашний арест, но получил отказ.

- Обвиняемый признал вину и раскаялся, просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд принял решение заключить мужчину под стражу до конца июля, - прокомментировали заседание в пресс-службе судов Тюменской области.

Если Новака признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

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