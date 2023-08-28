«Концерт Фогеля и церемония подъема флагов»: как в Тюмени пройдет День знаний 1 сентября

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Вот и лето подходит к концу, школьникам и студентам пора переворачивать календарь на 1 сентября. Кто-то счастлив новому учебному году, а кто-то с тоской вспоминает о каникулах. В пятницу, 1 сентября, 251 тысяча ребят сядут за школьные парты в новом учебном году в Тюменской области. Почти 26,5 тысяч детей отправятся в школу впервые в 2023 году. На начало августа подано 20, 9 тысяч заявлений на зачисление в первый класс, из них около 10 тысяч — через портал Госуслуг.

В этом году мероприятия пройдут как раньше, без жестких ковидных ограничений. Мы расскажем вам, как в Тюмени состоится праздничное 1 сентября. В этом году торжественные линейки в школах Тюменской области не отменили. Традиционно все мероприятия состоятся на улице, перед учебным заведением, если, конечно, погода не внесет свои коррективы.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

1 сентября в Тюмени будет дождливо и пасмурно

Тюменских школьников ждет мощное разочарование в День знаний. Линейки в образовательных учреждениях пройдут под проливными осадками и зонтами. Не исключено, что мероприятия в школах будут перенесены под крыши зданий (в актовые или спортивные залы).

Если пока в Тюменской области не наблюдается прохладной погоды, то 1 сентября 2023 года столбик термометра стремительно упадет вниз. В День знаний утром температура воздуха в регионе составит +7…+10 градусов. На юге области столбики термометров поднимутся до +9 градусов, а на севере до +6. К двум часам дня в регионе потеплеет до +15 градусов.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Проливные дожди в Тюменской области начнутся с утра с юго-восточной части региона. Ближе к обеду циклон переместится на западную часть области.

В документе, регламентирующем формат проведения школьных мероприятий 1 сентября, указано, что проведение праздника с участием детей должно быть организовано преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Проезд в общественном транспорте за 6 рублей и новые книги истории: нововведения с начала учебного года

С 1 сентября тюменские первоклассники могут получить льготную транспортную карту. Проезд для них будет стоить 6 рублей, но количество поездок ограничено. Родители могут оформить льготную транспортную карту для проезда в автобусах и маршрутках на уроки в школе и занятия в секциях. Скидка на проезд для тюменских учеников составляет 80%. Можно будет использовать по две поездки в день без учета выходных и каникул. При этом родители смогут контролировать и пополнять баланс через официальный сайт «Тюменской транспортной системы».

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Кстати, 1 сентября 2023 года в школах страны откроют новый единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов. Причем, последняя глава в нем будет рассказывать об СВО. Как спецоперация в буквальном смысле вошла в историю, рассказал помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский. Именно он стал соавтором нового учебника вместе с академиками Анатолием Торкуновым и Александром Чубарьяном.

Нашим коллегам помощник президента рассказал, что на самом деле будет отражено в новых изданиях.

Какие мероприятия предусмотрены для тюменских школьников

Традиционно образовательные учреждения Тюмени отметят праздник с настоящим размахом: кто-то скромнее, кто более роскошно. Так, например, в гимназии ТюмГУ праздник знакомства с новичками и встреча с друзьями после летнего перерыва в этом году пройдет в лучших русских традициях. Новоиспеченных гимназистов встретят с хлебом-солью, с народными играми, песнями, поговорками. Ребятам и их родителям также представят педагогический состав гимназии.

В других школах состоится торжественная линейка. В честь нового года ученики поднимут российский триколор. С недавних пор в школах областного центра это стало регулярным мероприятием. Ребят с праздником поздравит небольшой духовой оркестр, который сыграет на линейке – так первый учебный год встретят в тюменской гимназии №21 с углубленным изучением иностранного языка.

Средняя общеобразовательная школа №30 имени Ф.Е. Федорова подготовила для ребят особый сюрприз. Линейка для четвертых, пятых и десятых классов начнется в 09:00. Первоклассники и выпускники послушают приветственную речь в 10:00. Восьмиклассники и девятиклассники встретятся с новыми педагогами в 11:30. В 12:15 и 13:00 состоятся линейки и мероприятия второклассников, третьеклассников, шестиклассников и семиклассников. Место проведения линейки: школьный двор.

Фото: предоставлено КП. Фото: Татьяна Коркина

- Традиционно все мероприятия для школьников 1 сентября проходят при образовательных учреждениях. Общегородские мероприятия не предусмотрены, - рассказала редакции председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени 1 сентября в День знаний выступит рэпер Фогель

1 сентября учеба начнется не только у школьников, но и у студентов. На Дне знаний ТюмГУ для первокурсников выступит Роберт Черникин, известный под псевдонимом Фогель. Абитуриенты получат билет на его концерт бесплатно. Исполнитель известен песнями: «Мальчик», Стерва», «Выпускник», «Малолетняя любовь» и другими.

— Ждём тебя 1 сентября в 18:00 на Стадионе «Геолог» (ул. Коммуны, 22 ст1/1). Первокурсники ТюмГУ (бакалавриат и магистратура) получат свой индивидуальный бесплатный билет в пакете первокурсника в конце августа. Для всех желающих билеты можно приобрести по цене от 400 до 500 рублей, — указано на официальном сайте ТюмГУ.

В прошлом году для студентов государственного вуза выступал Михаил Маргарян, известный под псевдонимом Konfuz.

В Тюменском ГМУ 1 сентября пройдет под звуки торжественной линейки с песнями, на площади перед главным корпусом вуза прозвучат официальные поздравления, а позже состоится торжественный вынос флага.

Безопасность школьников и их родителей обеспечат тысячи силовиков и дружинников.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сотрудники областной ГИБДД соберутся не на праздничную линейку 1 сентября, а на инструктаж перед масштабными мероприятиями. В День знаний они будут нести службу у школ. Начальник управления ГИБДД региона Андрей Миллер проинструктирует сотрудников и руководящий состав, заступающий на службу к образовательным учреждениям.

- Важно, чтобы до начала учебного года были проведены все работы по обеспечению безопасности на улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Эти вопросы находятся на контроле глав управ и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, - пояснил мэр города Руслан Кухарук.

Как будет работать транспорт в День знаний 1 сентября в Тюмени

В Тюмени 1 сентября по улице Володарского на участке от улицы Водопроводной до улицы 8 Марта прекратят движение транспортных средств. Такие меры приняты в связи с проведением на Центральной площади торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний. Его организует Тюменский индустриальный университет. Об этом сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать проблемный участок можно по улице Орджоникидзе, Хохрякова и Республики.

Тюменцев просят внимательно соблюдать правила дорожной безопасности и следовать указаниям дорожных знаков. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году 2023 в Тюмени.