Сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году 2023 в Тюмени: актуальные цены

Сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году 2023 в Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

Август традиционно сопровождается подготовкой детей к 1-му сентября – не столько морально, сколько материально. Родители начинают копить деньги еще с конца предыдущего учебного года, потому как закупиться требуется одеждой, обувью, канцтоварами, книгами и прочими атрибутами жизни учащегося, которые выливаются в «кругленькую» сумму. В Тюмени весь последний месяц лета работают школьные ярмарки, достойную конкуренцию которым ныне составляют торговые сети, проводящие свои предшкольные акции. Сколько стоит собрать ученика в школу в 2023 году, узнала редакция «Комсомольская правда», снарядив своего условного первоклассника к новому учебному году в двух вариантах – бюджетном и затратно-элитном.

Одежда и обувь

В итоге, чтобы наполнить портфель родителям придется отдать от 800 рублей до 6,5 тысяч. Фото: Виктория Гаврик

Сейчас многие школы ввели обязательную школьную форму унифицированного формата, что может несколько сократить перечень необходимых вещей, однако ограничиться одним комплектом вряд ли позволит.

Возьмем минимум: для девочек это сарафан или платье (2500-3000 рублей), юбка (от 1000-2000 рублей), брюки (1500-1800 рублей), блузки за одну штуку (по 500-2000) и жакет (1500-3000), для мальчиков – рубашка за одну штуку (по 1000-2000), брюки (900-2800), пиджак (2000-5000), жилет (450-2800), галстук или бабочка (от 350 до 700 рублей). Возможны, естественно, дополнения, а также зимний и летний вариант формы. Не стоит забывать и о спортивной форме: штаны+футболка для мальчиков – 1500 рублей, спортивный костюм – от 2000, штаны+футболка для девочек – 1300 – 1700 рублей, костюм – от 1500.

Из обуви минимум для школьника составят туфли (1000-7000) и кроссовки (1200-8000), для школьницы – туфли (1200-6000), балетки (600-5000) и кроссовки (1100-8000).

Выходит, надо от 8,7 до 32,3 тысяч рублей, чтобы одеть и обуть девочку, а на мальчика уйдет от 7 до 29 тысяч рублей.

Из обуви минимум для школьника составят туфли (1000-7000) и кроссовки (1200-8000). Фото: Виктория Гаврик

Рюкзак

Отдельной статьей расходов стоит рюкзак, который приобретается хоть и в единственном экземпляре, хоть и на несколько лет, однако является одной из основных затрат. Цены на рюкзаки варьируются от 500 рублей до 10 тысяч рублей. При этом сейчас большинство стараются приобрести ортопедический рюкзак для ребенка, равномерно распределяющий нагрузку на позвоночник. Его цена в нынешнее время начинается от 2 тысяч рублей и выше, но некоторые магазины предоставляют и скидки.

В некоторых случаях родителям придется купить школьнику сумку для сменной обуви ребенка. Ее стоимость варьируется от 150 рублей до 2 тысяч.

Канцелярия

Бумажная составляющая: дневник (от 100 до 300 рублей), тетради (самые бюджетные варианты от 15 до 100 рублей в зависимости от количества листов), альбом для рисования (от 70 рублей за 20 листов), цветная бумага (упаковка из 20 листов за 17-20 рублей) и картон (70-100 рублей).

Канцелярские товары: ручки (две за 8-418), набор из шести гелевых ручек (60-330), карандаши (два за 5-400), краски (акварель 20-490, гуашь 75-400 рублей), кисти (за одну штуку от 40 до 430), фломастеры (пачка из 24 цветов 50-460).

Прочее: обложки (20 штук обычных прозрачных за 56-340), линейка (5-89), ластик (2,5-158), точилка (2,9-119), клей (карандаш 7-140, ПВА 15-69), ножницы (20-229). Для упаковки всего этого можно найти пенал-тубус как за 40 рублей, так и за 110, стандартные пеналы разной степени наполненности – как канцелярией, так и отделами-креплениями – от 90 до 1500 рублей (в случае с наполнением канцелярией – и до 4000).

В итоге, чтобы наполнить портфель родителям придется отдать от 800 рублей до 6,5 тысяч. Примечательно, что в список попали только минимальные товары, сюда не включена дополнительная канцелярия (наклейки, стикеры, замазка и другие).

В некоторых случаях родителям придется купить школьнику сумку для сменной обуви ребенка. Фото: Виктория Гаврик

В перечень не попали траты на цветы для учителей к новому учебному году. Стоимость среднего букета в Тюмени на сегодняшний день составляет более 2 тысяч рублей, без оформления и изысков.

Затраты к новому учебному году несколько выросли по сравнению с предыдущим годом. Фото: Виктория Гаврик

В завершение перечня школьных принадлежностей стоит позаботиться о месте для домашних занятий ребенка и оборудовать стол, стул, освещение и подготовить необходимую технику.

В результате сборы в школу ученика обойдутся родителям в сумму от 14 до 45 тысяч рублей. Однако не стоит забывать про траты на покупку учебников, рабочих тетрадей и многого другого.

Отметим, что траты к новому учебному году в несколько выросли по сравнению с предыдущим годом, когда, по данным ВЦИОМ, требовалось менее 20 тысяч рублей на все. Примечательно, что десять лет назад расходы на сборы первоклассника в Тюмени составляли менее 13 тысяч рублей.