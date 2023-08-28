Представлен предварительный прогноз погоды на 1 сентября 2023 года в Тюменской области

После временного потепления погода в Тюменской области мощно разочарует. Фото: Виктория Гаврик

1 сентября 2023 года для тюменцев станет прохладным и дождливым. Школьные линейки могут пройти под проливными осадками и зонтами. Судя по всему, в образовательных учреждениях мероприятия перенесут под крыши зданий.

Об этом заставляет судить предварительный долгосрочный прогноз погоды от синоптиков Гисметео. Если пока в Тюменской области не наблюдается значительно прохладной погоды, то 1 сентября 2023 года столбик термометра упадет вниз. В День знаний утром температура воздуха в регионе составит +7…+10 градусов. На юге области столбики термометров поднимутся до +9 градусов, а на севере до +6. К двум часам дня в регионе потеплеет до +15 градусов.

Проливные дожди начнутся с утра с юго-восточной части региона. Ближе к обеду циклон переместится на западную часть области.

На следующий день, 2 сентября, в регионе потеплеет, но всего на один градус. Дожди и грозы продолжат бушевать в Тюменской области.