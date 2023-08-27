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НовостиОбщество27 августа 2023 8:15

Тюменские первоклассники могут получить льготную транспортную карту

Школьники смогут сэкономить на поездах в школу
Виктория Терина
Тюменские первоклассники могут получить льготную транспортную карту

Тюменские первоклассники могут получить льготную транспортную карту

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские первоклассники могут получить льготную транспортную карту. Проезд для них будет стоить 6 рублей, но количество поездок ограничено.

Родители могут оформить льготную транспортную карту для проезда в автобусах и маршрутках на уроки в школе и занятия в секциях. «Вслух.ру» отметил, что скидка на проезд для тюменских учеников составляет 80%. Можно будет использовать по две поездки в день без учета выходных и каникул. При этом родители смогут контролировать и пополнять баланс через официальный сайт «Тюменской транспортной системы».

Заявления на оформления карты можно заполнить в МФЦ «Мои документы» и через портал госуслуг.