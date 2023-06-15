Как решать проблему обмеления Туры в границах Тюмени

Каждый день уровень воды в реке падает на пять, а то и восемь сантиметров. Фото: Виктория Гаврик

Уровень воды в Туре упал до критической отметки. По мнению экспертов, главная причина – отсутствие осадков зимой, весной и летом в Тюменской области, ведь река Тура относится к типу водоемов с весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками. Кроме того, в наполнении реки важную роль играют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет почти 50%, а подземных – 28%.

Прошедшая зима не была особо снежной в регионе, обильные осадки отмечались довольно редко. В Тюменскую область резко пришли жара и засушливая погода, поэтому период половодья прошел быстро и незаметно для Туры, вода почти не задерживалась.

К чему может привести обмеление Туры

В этом году из-за засухи потребность в речной воде многократно увеличилась, и уровень Туры в границах Тюмени снизился до критических показателей. Из колодцев ушла вода, обезвожены прибрежные озера и протоки. Согласно данным гидропоста, каждый день уровень воды в реке падает на пять, а то и на восемь сантиметров. А дальше только хуже. Синоптики пообещали жителям Тюменской области засушливое лето. Май выдался самым сухим за последние 87 лет исследований. Дождей почти не было в течение 30 дней, а палящая жара до +36 градусов наблюдалась в регионе на протяжении трех недель.

– Обмеление реки – это уменьшение количества воды, а вода – основной переносчик веществ. С экологической точки зрения при низком уровне воды концентрация загрязнения может увеличиться. Плюс ко всему в городах и сёлах станции водозабора расположены на определенной глубине, и из-за низкого уровня воды могут нарушиться планы водозабора. Качество исходной воды может снизиться. Для человека это не совсем хорошо, потому что нужное количество воды не готово, так же как для рыбы и другой фауны. Когда низкий уровень воды, это и с эстетической точки зрения плохо, – отмечает руководитель Института наук о Земле Виталий Хорошавин

Уровень воды в реке Тура не перестает снижаться. По последним данным гидропоста, находящегося в городе Тюмень, он составляет 38 сантиметров ниже нуля. За сутки уровень понизился на шесть сантиметров.

Добавим, что весной 2023 года вода в Туре, поднимаясь, прошла нулевую отметку 1 апреля, но уже 13 апреля, достигнув 198 сантиметров, уровень начал опускаться. Таких низких показателей июня раньше не было.

По данным архива, в этот день, 14 июня, в 2021 году минимальный уровень составлял 68 сантиметров выше уровня поста. Средним в этот период считается показатель 438 сантиметров. Абсолютный минимум наблюдался 4 сентября 2022 года, тогда вода опустилась до -79 сантиметров.

Прогулки на речном транспорте по Туре в Тюмени находятся также под угрозой срыва. Владельцы теплоходов предполагают, что уже в конце июня суда не смогут ходить по реке из-за рекордного обмеления.

Напомним, что губернатор Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за низкого уровня воды в реке, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы для решения вопроса. Согласно опубликованной властями документации, из-за введения данного режима на жителей области не налагается никаких дополнительных ограничений, они касаются в основном уполномоченных лиц.

Как решать проблему обмеления Туры в границах Тюмени

По мнению кандидата биологических наук Марины Гильмановой, спасти Туру могут только дожди. Кроме того, власти должны провести ряд мер, которые помогут совсем не высохнуть реке.

– Мероприятия, думаю, нужно проводить такие: очистка дна и формирование прибрежных защитных лесных полос, которые нужны для задержания снега, поддержания водного баланса, ну и свести к минимуму заборы воды. Наличие водохранилищ в Свердловской области на уровень воды в Туре не влияет, основная причина – это потепление климата и малоснежные зимы. Осадков совсем нет, и идет постепенное испарение. Конечно, думаю, что здесь роль играет больше природный фактор, так что будем ждать дождей, – заявила кандидат биологических наук Марина Гильманова в беседе с журналистом «КП»-Тюмень».