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3 апреля 2023 7:37

Из-за обмеления Иртыша и Туры Тюменская область может остаться без воды

Обмеление Туры несет для жителей ряд экологических катастроф
Виктория Гаврик
Обмеление Туры несет для жителей ряд экологических катастроф.

Обмеление Туры несет для жителей ряд экологических катастроф.

Фото: Татьяна Коркина

Уровень воды на Туре в Тюмени начал понемногу подниматься. Согласно подсчетам «КП-Тюмень», на основании данных ресурса «ОллРиверс.инфо», уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра. Особенно это заметно на юге Тюмени.

В 2022 году жители заметили обмеление реки и были весьма обеспокоены. Сервисы показывали тревожные данные в июле предыдущего года, ведь уровень воды в Туре упал до рекордно низкой отметки. Журналист «Комсомольской правды Тюмень» выяснила у руководителя Института наук о Земле Виталия Хорошавина, почему мелеет Тура и какую угрозу для тюменцев несет обмеление главной реки города.

По мнению специалиста, резкий скачок уровня воды в Туре – это нормально для ранней весны, потому что тает снег и лед, также размораживается определенная влага в почве.

- Основным источников воды для реки являются снег и вода в почве, где тоже есть определенный запас воды, лед на реке и земле превращается в воду. Единственно, это очень рано происходит. Волна тепла пришла в Тюмень, поэтому уровень воды так резко поднялся. Обычно это происходит во второй декаде апреля, - отметил Виталий Хорошавин в разговоре с корреспондентом.

Эксперт уверен, что обмеление Туры несет для жителей ряд экологических катастроф, начиная от концентрации загрязнения воды и ее качества, заканчивая дефицитом воды в регионе.

- Обмеление реки – это уменьшение количества воды, а вода основной переносчик веществ. С экологической точки зрения при низком уровне воды концентрация загрязнения может увеличиться. Плюс ко всему в городах и селах станции водозабора расположены на определенной глубине, из-за низкого уровня воды, могут нарушиться планы водозабора. Качество исходной воды может снизиться. Для человека это не совсем хорошо, потому что нужное количество воды не готово, также как для рыбы и другой фауны. Когда низкий уровень воды, это и с эстетической точки зрения плохо, - подметил руководитель Института наук о Земле.

Основополагающим факторов обмеления рек в Тюменской области, считает Виталий Хорошавин, является нехватка воды в Казахстане.

- Если учитывать антропогенные факторы, на Туре, Иртыше и Тоболе есть водохранилища, которые регулируют уровень воды, закрываются, набирают или сбрасывают воду. Зарегулированность реки тоже влияет на состояние водоема. Низкий уровень воды в Иртыше, Туре и Тоболе, в том числе, связан с дефицитом воды в Казахстане. В верховье приходит меньше воды, там все больше оставляют воды в водохранилищах, а до нижних течений она почти не доходит или поступает в разы меньше. Не доходит вода до Курганской, Тюменской или Омской областей, - подытожил Виталий Хорошавин.

Напомним, Бухтарминская ГЭС – это гидроэлектростанция на реке Иртыш, ниже устья реки Бухтарма вблизи города Серебрянска Восточно–Казахстанской области в Республике Казахстан. От ее регулировки зачастую зависит уровень Иртыша, Туры и Тоболы, их полноводность в Тюменской области, которая ниже по течению.

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