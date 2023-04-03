Из-за обмеления Иртыша и Туры Тюменская область может остаться без воды

Обмеление Туры несет для жителей ряд экологических катастроф. Фото: Татьяна Коркина

Уровень воды на Туре в Тюмени начал понемногу подниматься. Согласно подсчетам «КП-Тюмень», на основании данных ресурса «ОллРиверс.инфо», уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра. Особенно это заметно на юге Тюмени.

В 2022 году жители заметили обмеление реки и были весьма обеспокоены. Сервисы показывали тревожные данные в июле предыдущего года, ведь уровень воды в Туре упал до рекордно низкой отметки. Журналист «Комсомольской правды Тюмень» выяснила у руководителя Института наук о Земле Виталия Хорошавина, почему мелеет Тура и какую угрозу для тюменцев несет обмеление главной реки города.

По мнению специалиста, резкий скачок уровня воды в Туре – это нормально для ранней весны, потому что тает снег и лед, также размораживается определенная влага в почве.

- Основным источников воды для реки являются снег и вода в почве, где тоже есть определенный запас воды, лед на реке и земле превращается в воду. Единственно, это очень рано происходит. Волна тепла пришла в Тюмень, поэтому уровень воды так резко поднялся. Обычно это происходит во второй декаде апреля, - отметил Виталий Хорошавин в разговоре с корреспондентом.

Эксперт уверен, что обмеление Туры несет для жителей ряд экологических катастроф, начиная от концентрации загрязнения воды и ее качества, заканчивая дефицитом воды в регионе.

- Обмеление реки – это уменьшение количества воды, а вода основной переносчик веществ. С экологической точки зрения при низком уровне воды концентрация загрязнения может увеличиться. Плюс ко всему в городах и селах станции водозабора расположены на определенной глубине, из-за низкого уровня воды, могут нарушиться планы водозабора. Качество исходной воды может снизиться. Для человека это не совсем хорошо, потому что нужное количество воды не готово, также как для рыбы и другой фауны. Когда низкий уровень воды, это и с эстетической точки зрения плохо, - подметил руководитель Института наук о Земле.

Основополагающим факторов обмеления рек в Тюменской области, считает Виталий Хорошавин, является нехватка воды в Казахстане.

- Если учитывать антропогенные факторы, на Туре, Иртыше и Тоболе есть водохранилища, которые регулируют уровень воды, закрываются, набирают или сбрасывают воду. Зарегулированность реки тоже влияет на состояние водоема. Низкий уровень воды в Иртыше, Туре и Тоболе, в том числе, связан с дефицитом воды в Казахстане. В верховье приходит меньше воды, там все больше оставляют воды в водохранилищах, а до нижних течений она почти не доходит или поступает в разы меньше. Не доходит вода до Курганской, Тюменской или Омской областей, - подытожил Виталий Хорошавин.

Напомним, Бухтарминская ГЭС – это гидроэлектростанция на реке Иртыш, ниже устья реки Бухтарма вблизи города Серебрянска Восточно–Казахстанской области в Республике Казахстан. От ее регулировки зачастую зависит уровень Иртыша, Туры и Тоболы, их полноводность в Тюменской области, которая ниже по течению.