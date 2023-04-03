За сутки с первого на второе апреля уровень воды на реке Туре поднялся в среднем на 24 сантиметра

Уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра. Фото: Татьяна Коркина

Уровень воды на Туре в Тюмени начал понемногу подниматься. Так, по подсчетам «КП»-Тюмень» на основании данных ресурса «ОллРиверс.инфо», уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра. Особенно это заметно на юге Тюмени.

Согласно последним данным, по состоянию на 2 апреля 2023 года уровень воды на Туре составляет 26 сантиметров. Так, гидропост в селе Луговое показывает, что вода поднялась сразу на 20 сантиметров. На севере, у микрорайона Парфенова, уровень повысился всего на 10 сантиметров.

Напомним, что ледоход начнется в Тюмени уже на предстоящей недели. Активная фаза, предположительно, стартует в первой декаде апреля 2023 года.

Интересно, что показатель уровня воды в 24 сантиметра – это нормально значение. Например, в 2020 году рост уровня воды показал максимальный рекорд – 178 сантиметров.

Прошлым летом Тура немного обмелела, до 79 сантиметров. Возможно, это связано с бесснежной зимой и малым количеством осадков, а также активностью солнечных лучей.