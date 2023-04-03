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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:13

За сутки с первого на второе апреля уровень воды на реке Туре поднялся в среднем на 24 сантиметра

Уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра
Серафима Краснова
Уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра.

Уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра.

Фото: Татьяна Коркина

Уровень воды на Туре в Тюмени начал понемногу подниматься. Так, по подсчетам «КП»-Тюмень» на основании данных ресурса «ОллРиверс.инфо», уровень главной реки города за неделю вырос на 24 сантиметра. Особенно это заметно на юге Тюмени.

Согласно последним данным, по состоянию на 2 апреля 2023 года уровень воды на Туре составляет 26 сантиметров. Так, гидропост в селе Луговое показывает, что вода поднялась сразу на 20 сантиметров. На севере, у микрорайона Парфенова, уровень повысился всего на 10 сантиметров.

Напомним, что ледоход начнется в Тюмени уже на предстоящей недели. Активная фаза, предположительно, стартует в первой декаде апреля 2023 года.

Интересно, что показатель уровня воды в 24 сантиметра – это нормально значение. Например, в 2020 году рост уровня воды показал максимальный рекорд – 178 сантиметров.

Прошлым летом Тура немного обмелела, до 79 сантиметров. Возможно, это связано с бесснежной зимой и малым количеством осадков, а также активностью солнечных лучей.