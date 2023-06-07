В Тюменской области с 7 июня 2023 года ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за обмеления реки Туры. Об этом рассказали в региональном правительстве накануне, 6 июня. В последние годы снижается уровень воды в реке Туре.

– Для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий, мы разрабатываем решения, которые позволят обеспечивать работу водозаборных сооружений, – уточнил Александр Моор.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Для решения проблемы власти пошли на ответственный шаг, введя режим повышенной готовности для того, чтобы можно было в правовом поле оперативно мобилизовать доступные ресурсы. Вчера губернатор подписал соответствующее постановление.

Напомним, что в Тюменской области до 24 июня действует противопожарный режим, в рамках которого жителям запрещено посещать леса, водоемы после 20:00, сжигать мусор и сухую растительность.

О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.