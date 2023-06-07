Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 7 июня 2023 года

Спасателям удалось потушить девять природных пожаров за минувшие сутки.

В Тюменской области до сих пор полыхают лесные и ландшафтные пожары. Противопожарный режим, из-за которого жителям нельзя посещать леса, водоемы и сжигать сухую растительность, действует в регионе до 24 июня 2023 года. Некоторое время назад власти сняли режим ЧС в Тюменской области, так как ситуацию с возгораниями взяли под контроль.

Спасателям удалось потушить девять природных пожаров за минувшие сутки. Ликвидацией огня занимались 235 человек с помощью 49 единиц спецтехники. Активное участие в тушении принимают вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами.

6 июня в регионе действовали семь лесных пожаров, пять из которых были локализованы. Очаги возгораний зарегистрированы в четырех районах Тюменской области: Вагайском, Уватском, Тобольском и Тюменском. Еще четыре ландшафтных пожара полыхали в регионе за прошедшие сутки.

В Тюменской области продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов, во время которых сотрудники Авиалесоохраны и МЧС выявляют нарушителей противопожарного режима.

На территории Российской Федерации пожары были зафиксированы в 17 регионах. В стране действовало 111 лесных возгораний на площади, пройденной огнем 11 929 га, в том числе было локализовано 48 лесных пожаров на площади 5 893 га. Семь возгораний зарегистрировано на землях лесного фонда Тюменской области на площади, пройденной огнем 132 га. Наш регион занял пятую строчку по России по количеству пожаров, уступив ХМАО, Свердловской и Томской областям, а также Красноярскому краю.

Для помощи регионам в контроле над лесопожарной обстановкой привлечено 568 человек. В Тюменской области 52 работника занимались тушением огня: 50 сотрудников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 2 работника ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» (летчики-наблюдатели).

Согласно данным департамента лесного хозяйства Тюменской области, 7 июня пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень) прогнозируется в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах.

Отметим, на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.