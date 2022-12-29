В Тюменской области столкнулись легковушка и автобус: погибли четыре человека, включая 17-летнего подростка

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В преддверии Нового года на дорогах Тюменской области происходит всё больше трагических ДТП, в которых погибают люди. Вот и сегодня, за три дня до главного праздника, жуткая авария унесла жизни четырех человек.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 34-м километре автодороги Ишим – Казанское (Ишимский район). Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

– По предварительным данным, водитель Kia Rio, в котором находились жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу, где как раз ехал автобус, – прокомментировали в ведомстве.

Известно, что в аварии погибли водитель и пассажир Kia Rio, а также двое пассажиров «Фольксвагена» – 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Кроме того, еще пять человек получили различные повреждения и были экстренно доставлены в больницу для оказания медпомощи.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и начальник межмуниципального отдела Госавтоинспекции Виктор Ларионов.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что за один час на региональных дорогах погибли сразу пять человек.

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