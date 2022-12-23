На дорогах Тюменской области 5 человек погибли за 1 час

4 человека погибли на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили о нескольких смертельных ДТП на трассах региона.

4 человека погибли в Уватском районе на 378-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск и один человек в Ялуторовском районе на 70-м километре автодороги Тюмень-Омск.

На 378-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе автомобиль «Хёндэ» и большегруз «Вольво».

Смертельное ДТП в Уватском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По предварительным данным, «Хёндэ» резко выехал на встречную полосу. Возможно, водитель уснул за рулем.

- В машине находились 5 человек. Водитель, предположительно, житель Тюмени. Он и трое пассажиров скончались на месте аварии, четвертый пассажир доставлен в больницу. Личности погибших и пострадавшего выясняются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На большинстве федеральных трасс в Тюменской области сложные метеоусловия. На дорогах метель, низкая видимость, боковой ветер. На федеральной автодороге Тюмень-Омск движение ограничено частично автоинспекторы организовали реверсивное движение в обоих направлениях по одной полосе.

Ранее в пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщали о том, что на 70-м километре автодороги Ишим-Казанское-граница Республики Казахстан очень опасно, ничего не видно.

Также сложные метеоусловия на трассах Тюмень - Омск, Тюмень - Ханты-Мансийск.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что в Тюмени три человека пострадали в массовом ДТП с участием пяти автомобилей.