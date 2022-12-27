В Тюмени ночью «Фольксваген» вылетел в кювет, водитель погиб

В Тюмени ночью погиб водитель "Фольксвагена" Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В четвертом часу утра в Тюмени на улице Щербакова около дома 195 водитель «Фольксвагена Таос» не справился с управлением автомобилем и вылетел в кювет. 33-летний водитель погиб. Водительских прав у него никогда не было, за рулем в состоянии опьянения его ранее не задерживали. Был ли он трезв во время ДТП, определит посмертная судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина никогда не имел водительских прав. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

34-летний пассажир получил травмы обеих ног, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Перед Новым годом на тюменских дорогах увеличилось число ДТП с летальным исходом. ГИБДД рекомендует участникам движения соблюдать ПДД, быть осторожнее на дорогах и беречь себя и близких людей!

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о смертельной аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, где погибли сразу 4 человека из 5 находившихся в салоне легкового автомобиля. «HYUNDAI ELANTRA» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом «Вольво FN 6х2». Расследование этого дела взял на контроль прокурор Тюменской области.