На трассах Тюменской области установлен особый контроль перед Новым годом

В Тюменской области установили особый контроль за федеральными трассами. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области госавтоинспекция установила особый контроль за федеральными трассами. Это связано с увеличением трафика движения и повышенной аварийной опасностью: из-за спешки на трассах и желания водителей поскорее добраться из одного пункта в другой, а также сложных дорожных и погодных условий.

В этом году на федеральных дорогах региона в ДТП погибли 52 человека, 391 человек ранен. По данным пресс-службы ГИБДД Тюменской области — это намного меньше, чем годом ранее.

В госавтоинспекции сообщают, что аварийная обстановка на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, которая считается одной из самых опасных, стабилизирована. Число погибших здесь людей снизилось почти на 70 процентов.

Из-за предновогоднего увеличения ДТП с участием большегрузов, водителей-дальнобойщиков призовут к безопасности через СБ-радиостанции, которые есть практически у каждого водителя фур.

Водителям легковых автомобилей, многие из которых в эти дни направляются в Тюмень за праздничными покупками, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют снижать скорость и учитывать интенсивность движения, избегая маневров обгона и выезда на встречную полосу.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что 23 ноября на трассах Тюменской области произошло 3 ДТП со смертельным исходом, в которых погибли 6 человек. В одном из них, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво». Погибли водитель и три пассажира легковушки.