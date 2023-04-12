Появились умилительные фото кенгуренка-альбиноса, который родился в тюменском зоопитомнике

Фото предоставлено зоопитомником «У Лукоморья»

Тюменский зоопитомник «У Лукоморья» предоставил «Комсомольской правде» милые фото и видео малыша-кенгуренка, который появился на свет около 9 месяцев назад. Детеныш кенгуру стал популярным из-за своей уникальной белоснежной шерстки. У кенгуренка редкое генетическое заболевание – альбинизм, у него отсутствует фермент меланина в организме, в связи с чем животное имеет аномальный цвет кожи, шерсти и глаз. В остальном, как отмечают работники питомника, кенгуренок ничем не отличается от своих сородичей и не имеет никаких заболеваний.

– Мы были удивлены такой особенности детеныша, ведь альбиносы среди кенгуру – большая редкость. Мы его заметили в феврале, но он был еще совсем лысенький и маленький, поэтому не сразу поняли, что он будет белым, – рассказала ветеринарный врач питомника.

Фото предоставлено зоопитомником «У Лукоморья»

Несмотря на то, что кенгуренок уже подрос, он все еще привязан к матери, и большую часть времени проводит в её сумке. Кстати, в жизни кенгуренок выглядит меньше, чем на фото и видео. Работники питомника рассказали, что сейчас кенгуренок все чаще бегает по вольеру вместе с мамой, но все равно при каждом удобном случае норовит забраться к ней в сумку. Среди посетителей немало желающих посмотреть на малыша, но кенгуру довольно пугливы. И даже у сотрудников зоопитомника не всегда получается заснять на видео это милейшее создание. В присутствии людей кенгуренок испытывает стресс, поэтому посмотреть на него получается лишь у тех, кто записывается на индивидуальную экскурсию, но и тогда кенгуренок может не выйти к гостям. Пока непонятно, мальчик это или девочка, но у него уже есть кличка – Брашик.

Фото предоставлено зоопитомником «У Лукоморья»

– Определить пол малыша можно будет лишь после того, как он окрепнет и подрастет, – пояснили нашему корреспонденту работники зоопитомника.

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